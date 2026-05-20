  • «Тоттенхэм» идет в двух очках от зоны вылета за тур до конца АПЛ. Команда Де Дзерби сыграет с «Эвертоном» в последнем туре, «Вест Хэм» – с «Лидсом»
«Тоттенхэм» может вылететь из АПЛ в последнем туре.

«Тоттенхэм» уступил «Челси» (1:2) в 37-м туре АПЛ.

Перед заключительным туром команда Роберто Де Дзерби занимает 17-е место, набрав 38 очков. У «Вест Хэма», идущего в зоне вылета, 36 баллов.

В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» дома, а «Вест Хэм» примет на своем поле «Лидс». Матчи пройдут в воскресенье, 24 мая.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37299 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Вест Хэм, оправдай, пожалуйста, своё жалкое существование.
Эвертон - не подведи.
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Вы серьезно ?
С таким календарем ещё 5 туров назад было понятно кто покинет АПЛ .
Надо принять реальность , хотя и жаль , что так !
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Думаю Вест Хэм со своей историей и победами в кубках Англии и еврокубках, существует ради своих многотысячных болельщиков, а не для того, чтобы оправдать свое существование в глазах какого-то Йедлина. Клуб за который, как я вижу, ты болеешь первый раз победил за 8 матчей, а гонору уже...
Боюсь представить, как разорвет всех канониров мира, если ттх вылетит, а клуб ещё и лч возьмёт 😁
Ответраскаявшийся жиробас
Боюсь представить, как разорвет всех канониров мира, если ттх вылетит, а клуб ещё и лч возьмёт 😁
Две чашки ещё и вылет шпор, не слишком ли жирно будет для них?)) по мне так достаточно и случившегося чемпионства 🤣
ОтветNo Name
Две чашки ещё и вылет шпор, не слишком ли жирно будет для них?)) по мне так достаточно и случившегося чемпионства 🤣
Щас бы самые топовые клубные трофеи - АПЛ и ЛЧ - чашками называть
Кто-то удивлён, что тактический мега гик и знаток футбола Де Дзерби, любимец другого эксперта Лукомского, фактически без шансов улетел от мёртвого Челси с тренером Сетом Макфарлейном без профессиональной лицензии? 😆
ОтветАкер
засудили бедный ттх, так бы точно выиграли
ОтветАкер
Удивлён такому комментарию ))
Челси был мотивирован не хуже , чем ТТХ .
Вам ли не знать ?
молоткам лучше напрячься
Ответchelsea4ever
Было в начале Чемпионата , а теперь уже давно можно расслабиться
Как будто бы у Тоттенхема шансов чуточку больше, чтобы вылететь. По моему у Эвертона есть шанс зацепиться за еврокубки, в то время как Лидс просто доигрывает сезон.
Болельщики Арсенал могут две недели подряд не выходить из запоя))
Мойес может подарить спасение Вест Хэму,если они обыграют Лидс
ОтветWhitePeacock
Вест Хем обыграет Лидс, как болельщик Лидса говорю, мы ужасно играем в Лондоне, у нас там вечно что то не так происходит, и против Вест Хема всегда сложно, плюс нет мотивации. Поэтому проиграем, уверен, нет причин ложиться костьми...

А вот шторам будет сложно с Эвертоном, но там им хватит ничьей для сохранения прописки и думаю ничью зацепят. Но, если вдруг Эвертон выиграет, то шпоры вылетят
ОтветFlag1111
как вы стали болельщиком лидса? всегда интересны такие истории про команды далеко не самые сильные
а вот теперь у ТТХ реальные проблемы. Эвертон будет непросто обыграть.
Ответsquarefly
Им нужна ничья просто. Или непобеда Вест Хэма. Хотя бы что-то одно
Мактрахер человек простой, он не знает что такое этот ваш гегенпрессинг и думает, что это что-то типа гелендвагена
Но ему сказали сегодня, что надо выиграть чёртов футбольный матч, так что они пошёл и выиграл
Комбо должно собраться. Чемпионство Арсенала и вылет Тоттенхэма в один сезон это будет эпично
Символично в год чемпионства арсенала вылет Петушков будет выглядеть еще более эпично )хотя и без этого хватает драмы,Леви там походу под жестким чем то Командой руководит))
ОтветMihail Kokoev
Леви в сентябре 25 года ушел с должности председателя правления Тоттенхэма
