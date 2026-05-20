«Тоттенхэм» идет в двух очках от зоны вылета за тур до конца АПЛ. Команда Де Дзерби сыграет с «Эвертоном» в последнем туре, «Вест Хэм» – с «Лидсом»
«Тоттенхэм» может вылететь из АПЛ в последнем туре.
«Тоттенхэм» уступил «Челси» (1:2) в 37-м туре АПЛ.
Перед заключительным туром команда Роберто Де Дзерби занимает 17-е место, набрав 38 очков. У «Вест Хэма», идущего в зоне вылета, 36 баллов.
В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» дома, а «Вест Хэм» примет на своем поле «Лидс». Матчи пройдут в воскресенье, 24 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Эвертон - не подведи.
С таким календарем ещё 5 туров назад было понятно кто покинет АПЛ .
Надо принять реальность , хотя и жаль , что так !
Челси был мотивирован не хуже , чем ТТХ .
Вам ли не знать ?
Болельщики Арсенал могут две недели подряд не выходить из запоя))
А вот шторам будет сложно с Эвертоном, но там им хватит ничьей для сохранения прописки и думаю ничью зацепят. Но, если вдруг Эвертон выиграет, то шпоры вылетят
Но ему сказали сегодня, что надо выиграть чёртов футбольный матч, так что они пошёл и выиграл