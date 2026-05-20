Пеп Гвардиола: «Поздравляю «Арсенал» и Артету с чемпионством, они заслужили. «Сити» был близок к тому, чтобы в последний момент добиться успеха»
Пеп Гвардиола поздравил «Арсенал» с победой в чемпионате Англии после ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1).
«Футболисты отдали все силы, на протяжении абсолютно всего сезона боролись в очень, очень, очень сложных условиях до самого конца.
Мы были близки к тому, чтобы в последний момент добиться успеха, но от лица всего «Манчестер Сити» и моей команды поздравляю «Арсенал» и Микеля Артету с этим чемпионством. Они это заслужили», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Спасибо за тёплые слова ему.
Ну Арсеналу - вперёд за кубком ЛЧ!