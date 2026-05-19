  • Морган о титуле «Арсенала»: «Потрясающая команда, фанаты, владельцы, но именно видение, интеллект, мужество и решения Артеты принесли нам победу в АПЛ. Спасибо, Микель»
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился радостью после того, как лондонская команда стала чемпионом Англии впервые за 22 года.

«Это момент Артеты. Да, команда была потрясающей. Да, фанаты были невероятны. Да, владельцы клуба очень сильно много сделали прошлым летом. Но именно видение, целеустремленность, интеллект, мужество и решения этого человека принесли нам победу в АПЛ. Спасибо, Микель Артета.

Как я все время говорил, лучшая команда в мировом футболе. Я люблю их всех», – написал Морган.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37369 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
Это фейковый Морган,настоящий упомянул как же велик Роналду
Только после Роналду😂
С победой. Но с мужеством Артеты он явно перегнул - команда еле выстрадала чемпионство
Арсенал - тренерская команда, титул - это ошалеть какая заслуга Артеты
Артета смог победить в Атакующем стиле Баварию, Атлетико, Интер, Тотенхем, Астон Виллу. Просто на команде было колосальное давление и это им мешало и они играли осторожно. А сейчас гора с плеч. А со следующего сезона они будут более раскрепащенны и будут играть в более атакующий футбол. Вот увидите.
Адекватно и по делу.
Ну заслужили, три вторых места подряд - такое тоже нужно было пережить)
Если ещё и ЛЧ возьмут - сказка!
Ну теперь можно расслабиться. Надоел этот вечный нервяк на финише.
Природа очистилась с чемпионством Арсенала, даже Пирс Морган в кои то веки написал не дичь)
Твой гнилой выпад — это не юмор, а диагноз твоей никчемности как мужчины. Только ущербный и пустой внутри персонаж может пытаться „самоутвердиться“ через такие мерзкие вбросы. У тебя нет ни мозгов, чтобы понять смысл веры, ни достоинства, чтобы просто промолчать. Ты не остроумен — ты просто социальный мусор, который в жизни боится поднять глаза, зато в комментариях смело демонстрирует свою деградацию.
Я же говорил, что Пирс в конце скажет "я же говорил" )
