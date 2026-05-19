Морган о титуле «Арсенала»: «Потрясающая команда, фанаты, владельцы, но именно видение, интеллект, мужество и решения Артеты принесли нам победу в АПЛ. Спасибо, Микель»
Морган о титуле «Арсенала»: Артета принес нам победу в АПЛ.
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган поделился радостью после того, как лондонская команда стала чемпионом Англии впервые за 22 года.
«Это момент Артеты. Да, команда была потрясающей. Да, фанаты были невероятны. Да, владельцы клуба очень сильно много сделали прошлым летом. Но именно видение, целеустремленность, интеллект, мужество и решения этого человека принесли нам победу в АПЛ. Спасибо, Микель Артета.
Как я все время говорил, лучшая команда в мировом футболе. Я люблю их всех», – написал Морган.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37369 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если ещё и ЛЧ возьмут - сказка!