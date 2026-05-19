Морган о титуле «Арсенала»: «Потрясающая команда, фанаты, владельцы, но именно видение, интеллект, мужество и решения Артеты принесли нам победу в АПЛ. Спасибо, Микель»

Морган о титуле «Арсенала»: Артета принес нам победу в АПЛ.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган поделился радостью после того, как лондонская команда стала чемпионом Англии впервые за 22 года.

«Это момент Артеты. Да, команда была потрясающей. Да, фанаты были невероятны. Да, владельцы клуба очень сильно много сделали прошлым летом. Но именно видение, целеустремленность, интеллект, мужество и решения этого человека принесли нам победу в АПЛ . Спасибо, Микель Артета .

Как я все время говорил, лучшая команда в мировом футболе. Я люблю их всех», – написал Морган.