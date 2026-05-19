«Еще один год, Гвардиола» – пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе
Фанаты «Ман Сити» пели «Еще один год, Гвардиола» после потери титула в АПЛ.
Болельщики «Манчестер Сити» попросили тренера Пепа Гвардиолу остаться в клубе, несмотря на упущенный титул в АПЛ.
«Горожане» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре и заняли второе место в Премьер-лиге, а «Арсенал» стал чемпионом.
После завершения матча на стадионе «Дин Корт» 55-летний каталонец вместе с футболистами подошел к гостевому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Когда Пеп повернулся и пошел в сторону подтрибунного помещения, фанаты стали распевать: «Еще один год, Гвардиола».
Ранее стало известно, что бывший тренер «Челси» Энцо Мареска сменит в «Сити» Гвардиолу, работающего с 2016 года.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Thegingerwig в X
