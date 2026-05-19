  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Еще один год, Гвардиола» – пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе
0

«Еще один год, Гвардиола» – пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе

Фанаты «Ман Сити» пели «Еще один год, Гвардиола» после потери титула в АПЛ.

Болельщики «Манчестер Сити» попросили тренера Пепа Гвардиолу остаться в клубе, несмотря на упущенный титул в АПЛ.

«Горожане» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре и заняли второе место в Премьер-лиге, а «Арсенал» стал чемпионом.

После завершения матча на стадионе «Дин Корт» 55-летний каталонец вместе с футболистами подошел к гостевому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Когда Пеп повернулся и пошел в сторону подтрибунного помещения, фанаты стали распевать: «Еще один год, Гвардиола».

Ранее стало известно, что бывший тренер «Челси» Энцо Мареска сменит в «Сити» Гвардиолу, работающего с 2016 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37089 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Thegingerwig в X
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
Дин Корт
logoЭнцо Мареска
logoболельщики
logoБорнмут

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
фанаты Мансити уже понимают, какого физрука им подсовывают
Уход Гвардиолы, возможно, развяжет Артете руки - без такого мощного и монструозного Сити, да ещё и в момент перестройки у Арсенала немало шансов защитить титул уже в следующем сезоне. А Пепу большое спасибо за зарубы с Клоппом и тем же Артетой. Это было сильнейшее противостояние в АПЛ последних десяти-пятнадцати лет.
ОтветBlack Phoenix
Уход Гвардиолы, возможно, развяжет Артете руки - без такого мощного и монструозного Сити, да ещё и в момент перестройки у Арсенала немало шансов защитить титул уже в следующем сезоне. А Пепу большое спасибо за зарубы с Клоппом и тем же Артетой. Это было сильнейшее противостояние в АПЛ последних десяти-пятнадцати лет.
По сути ничего перестраивать не нужно будет. Команда уже была отлажена во второй половине сезона, разве что вместо Бернарду нужно пробовать варианты.
ОтветBlack Phoenix
Уход Гвардиолы, возможно, развяжет Артете руки - без такого мощного и монструозного Сити, да ещё и в момент перестройки у Арсенала немало шансов защитить титул уже в следующем сезоне. А Пепу большое спасибо за зарубы с Клоппом и тем же Артетой. Это было сильнейшее противостояние в АПЛ последних десяти-пятнадцати лет.
В Челси пришел Алонсо да и ливер в следующем сезоне перестанет валять Ваньку 🤔
Получается слизали кричалку про Каземиро?
Чую МС в дальнейшем понизит свою планку
вся тема про уход раздута на каких-то слухах. и это вставляют в заголовки
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд впервые в карьере – с «Сити»
19 мая, 20:26
Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)
19 мая, 16:13
Рекомендуем
Главные новости
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
6 минут назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
18 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
30 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
31 минуту назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
45 минут назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
57 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
сегодня, 15:14
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
13 минут назад
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Этот титул позволил «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
17 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
32 минуты назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
39 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Рекомендуем