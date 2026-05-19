«Еще один год, Гвардиола» – пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе

Фанаты «Ман Сити» пели «Еще один год, Гвардиола» после потери титула в АПЛ.

Болельщики «Манчестер Сити » попросили тренера Пепа Гвардиолу остаться в клубе, несмотря на упущенный титул в АПЛ .

«Горожане» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом » (1:1) в 37-м туре и заняли второе место в Премьер-лиге, а «Арсенал» стал чемпионом.

После завершения матча на стадионе «Дин Корт » 55-летний каталонец вместе с футболистами подошел к гостевому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Когда Пеп повернулся и пошел в сторону подтрибунного помещения, фанаты стали распевать: «Еще один год, Гвардиола».

Ранее стало известно , что бывший тренер «Челси» Энцо Мареска сменит в «Сити» Гвардиолу, работающего с 2016 года.