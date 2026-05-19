«Борнмут» сыграет в еврокубках в следующем сезоне – впервые в истории
«Борнмут» впервые сыграет в еврокубках.
«Борнмут» впервые сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
В 37-м туре АПЛ команда Андони Ираолы сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Перед заключительным туром «Борнмут» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Таким образом, клуб гарантировал себе первое в своей 127-летней истории участие в еврокубках.
В заключительном матче сезона «Борнмут» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест». Игра 38-го тура АПЛ пройдет 24 мая.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33851 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Борнмута»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Ираоле я желаю не переходить в Кристал Пэлас, потому что Гласснер не просто так оттуда уходит. Кажется, Андони уже год как заслужил место если не в топ клубе, то хотя бы в предтопе, но пока не зовут. И это несмотря на то, что у него летом разобрали лучших игроков, нужно было интегрировать всех новичков, зимой была страшная просадка по результатам, а потом и вовсе забрали лучшего игрока -Семеньо. И он все равно дотащил клуб в еврокубок, хотя там заруба страшная. И после этого уходить в Пэлас? Ну не знаю, это должна быть Боруссия как минимум или хотя бы Ньюкасл с его ресурсами
Желаю им удачи