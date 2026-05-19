«Борнмут» сыграет в еврокубках в следующем сезоне – впервые в истории

«Борнмут » впервые сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

В 37-м туре АПЛ команда Андони Ираолы сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Перед заключительным туром «Борнмут» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Таким образом, клуб гарантировал себе первое в своей 127-летней истории участие в еврокубках.

В заключительном матче сезона «Борнмут» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест». Игра 38-го тура АПЛ пройдет 24 мая.