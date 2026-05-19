«Борнмут» сыграет в еврокубках в следующем сезоне – впервые в истории

В 37-м туре АПЛ команда Андони Ираолы сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Перед заключительным туром «Борнмут» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Таким образом, клуб гарантировал себе первое в своей 127-летней истории участие в еврокубках.

В заключительном матче сезона «Борнмут» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест». Игра 38-го тура АПЛ пройдет 24 мая.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33851 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Борнмута»
Жаль что уже без Ираолы
Ираола - топ доминантор сегодня 🥹
Без Ираолы Борнмут далеко в еврокубках не пройдёт :(
Recruiter
Пройдет еще как
Recruiter
Сейчас ЛЕ слаба, даже пердивный Форрест дошел аж до полуфинала
Жаль что не победили мертвый Сити(
А могли и в ЛЧ проползти, если бы не обделались только что и не упустили победу за мгновения до финального свистка
S100 Winner
И так попадут, если Эмери ЛЕ заберёт ;)
Pelerin
И уступит место в четвёрке Ливерпулю
Правильно понимаю, что при равенстве очков с Ливерпулем будут смотреть на разницу мячей?
Aggrrist
Верно, первый показатель при равенстве очков между командами в АПЛ разница мячей, второй показатель забитые мячи, а только третий показатель личные встречи, хотя во многих других чемпионатах этот критерии ставят на первое место при равенстве очков.
Брукс запорол 2 убойных момента в конце, но именно потому Борнмуту наверное и не нужно в ЛЧ. Для маленькой команды со стадионом на 12к человек это будет слишком серьезная нагрузка на два фронта в самом конкурентном чемпионате. Даже Вилла и Касл просаживались по результатам, а у Борнмута и тренер меняется и игроков опять начнут разбирать. Лига Европы - круто, хотя действительно могли добивать сегодня Сити и отставали бы на одно очко от Ливерпуля

А Ираоле я желаю не переходить в Кристал Пэлас, потому что Гласснер не просто так оттуда уходит. Кажется, Андони уже год как заслужил место если не в топ клубе, то хотя бы в предтопе, но пока не зовут. И это несмотря на то, что у него летом разобрали лучших игроков, нужно было интегрировать всех новичков, зимой была страшная просадка по результатам, а потом и вовсе забрали лучшего игрока -Семеньо. И он все равно дотащил клуб в еврокубок, хотя там заруба страшная. И после этого уходить в Пэлас? Ну не знаю, это должна быть Боруссия как минимум или хотя бы Ньюкасл с его ресурсами
Офигенный клуб и такая игра - будут конкурировать и очень крепкая команда!
Симпатичный проект

Желаю им удачи
Борнмут красавцы! Очень мощная команда, я говорил, что они не проиграют Сити. Сегодня и ничьей не должно было быть! Борнмут просто задрожал в моментах
