Английские тренеры не выигрывают чемпионат Англии с 1992 года. У итальянцев четыре победителя АПЛ – больше всех

АПЛ ни разу не выигрывал тренер из Англии.

Чемпионом Англии вновь стал тренер из другой страны.

Сегодня победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».

За время существования Премьер-лиги чемпионство не завоевывал ни один главный тренер из Англии. 13 титулов у шотландца Алекса Фергюсона, 6 – у испанца Пепа Гвардиолы, по 3 – у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, чилиец Мануэль Пеллегрини, шотландец Кенни Далглиш, немец Юрген Клопп и нидерландец Арне Слот.

В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/92 – последним перед появлением Премьер-лиги. Тогда трофей с «Лидсом» завоевал Говард Уилкинсон.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Маэстро Каррик все изменит
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
И очень не хватает в АПЛ Дегтярёва! 🤭
Представляю сколько бы нытья от отечественных физруков случись такое в РПЛ
ОтветМент-Кент
Комментарий скрыт
ОтветМент-Кент
Не думаю, что нормальных местных болельщиков радует такое засилье иностранцев, да ещё и ставящих отвратительную тягомотину
Надо было просто дать Поттеру поработать:))
Ответrigobersong
Ага.
Экспеллиармус!
Вжжух!!! И вы чемпионы.
Ответrigobersong
Хагрид скоро задоминирует
Странно, они купили все, от игроков до последних врачей в академиях, но не могут воспитать среди тренеров никого. Даже нет среди эмигрантских потомков. Очень странная нация. Видимо англичане способны только колонизировать и бухать
ОтветБегемотик
Комментарий скрыт
Ответhrum
с каких пор предателей стали называть русскими патриотами?
Если честно даже не могу вспомнить английского реланьо топового тренера.
ОтветAAgha
Брайан Клаф
ОтветAAgha
мне кажется, Эдди Хау вполне топ, хотел бы его посмотреть в каком-нибудь Ливерпуле
Лучших людей забрали в английские ученые.
Ну вот, вся Англия может молиться на Кэррика.
Сейчас в топ-6 АПЛ этого сезона в 4-х командах испанские тренеры.
1. Артета
2. Гвардиола
4. Эмери
6. Ираола.
Ответjordy
Еще финал ЛЧ - двое из Испании, Артета против Энрике.
Гвардиола уходит из АПЛ - но Алонсо с Челси может залететь в топ.
Артета, Эмери, Ираола и Алонсо еще и баски. Вот это поколение тренеров у небольшой нации.
Ответjordy
Три баска и каталонец
Пора вводить лимит на тренеров-легионеров.
И это до АПЛ ещё не добрался Ташуев)))
