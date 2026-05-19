Английские тренеры не выигрывают чемпионат Англии с 1992 года. У итальянцев четыре победителя АПЛ – больше всех
АПЛ ни разу не выигрывал тренер из Англии.
Чемпионом Англии вновь стал тренер из другой страны.
Сегодня победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».
За время существования Премьер-лиги чемпионство не завоевывал ни один главный тренер из Англии. 13 титулов у шотландца Алекса Фергюсона, 6 – у испанца Пепа Гвардиолы, по 3 – у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, чилиец Мануэль Пеллегрини, шотландец Кенни Далглиш, немец Юрген Клопп и нидерландец Арне Слот.
В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/92 – последним перед появлением Премьер-лиги. Тогда трофей с «Лидсом» завоевал Говард Уилкинсон.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?32997 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Экспеллиармус!
Вжжух!!! И вы чемпионы.
1. Артета
2. Гвардиола
4. Эмери
6. Ираола.
Гвардиола уходит из АПЛ - но Алонсо с Челси может залететь в топ.
Артета, Эмери, Ираола и Алонсо еще и баски. Вот это поколение тренеров у небольшой нации.