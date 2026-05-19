Английские тренеры не выигрывают чемпионат Англии с 1992 года. У итальянцев четыре победителя АПЛ – больше всех

АПЛ ни разу не выигрывал тренер из Англии.

Чемпионом Англии вновь стал тренер из другой страны.

Сегодня победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета , возглавляющий «Арсенал ».

За время существования Премьер-лиги чемпионство не завоевывал ни один главный тренер из Англии. 13 титулов у шотландца Алекса Фергюсона , 6 – у испанца Пепа Гвардиолы , по 3 – у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти , Антонио Конте, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, чилиец Мануэль Пеллегрини, шотландец Кенни Далглиш, немец Юрген Клопп и нидерландец Арне Слот.

В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/92 – последним перед появлением Премьер-лиги. Тогда трофей с «Лидсом» завоевал Говард Уилкинсон.