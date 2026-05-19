Артета – самый молодой тренер-чемпион АПЛ за последние 20 лет. Только Моуринью брал титул, когда был моложе – в 42 и 43 года
44-летний баск досрочно, по итогам 37-го тура, завоевал титул с лондонской командой. В сезоне-2005/06 чемпионство в Премьер-лиге с «Челси» выиграл 43-летний Жозе Моуринью.
Отметим, что Артета в 44 года и 54 дня занял третье место в рейтинге самых молодых тренеров-чемпионов лиги. Моложе дважды был лишь Моуринью (2004/05 – 42 года и 94 дня, 2005/06 – 43 года и 93 дня).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
С победой канониры! З А С Л У Ж И Л И!
Дождались. Поздравляю!