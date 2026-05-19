0

У Холанда 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в этом сезоне

Холанд забил 51-й гол в сезоне.

Эрлинг Холанд забил свой 51-й гол в сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ (1:1).

Этот гол стал для Холанда 27-м в текущем сезоне Премьер-лиги. Норвежец является лучшим бомбардиром сезона в АПЛ – у идущего вторым Игора Тиаго из «Брентфорда» 22 мяча.

Всего в этом сезоне на счету Эрлинга 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37366 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoсборная Норвегии по футболу
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эрлинг стабилен всегда, в любой сезон. По истине величайший форвард нового поколения. Даже сегодня, когда все положили болт, создал кучу моментов и сделал гол
ОтветRoman
Эрлинг стабилен всегда, в любой сезон. По истине величайший форвард нового поколения. Даже сегодня, когда все положили болт, создал кучу моментов и сделал гол
Хусанов важнее Холланда) Именно так скажет главный хейтер Холланда)
ОтветRoman
Эрлинг стабилен всегда, в любой сезон. По истине величайший форвард нового поколения. Даже сегодня, когда все положили болт, создал кучу моментов и сделал гол
Стабильно не забивает в решающих играх. 16 матчей за Сити в полуфиналах и финалах различных турниров и 0 голов.
Сдулся, уже не тот, худший сезон Холанда:))
Ответrigobersong
Сдулся, уже не тот, худший сезон Холанда:))
И ведь еще 2 ассиста у него украли в этом матче) Как по мне, лучшего игрока сезона надо давать ему. Фан-факт: у него с игры столько же ассистов, сколько и у Фернандеша)
Как говорят эксперты на спортсе, набил пустую стату
И это он ещё сдулся. Игрок одного сезона
Маловато, маловато будет))
Провальный сезон) 8-9 голов не добрал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» стал чемпионом после ничьей «Ман Сити» и «Борнмута» – 1:1. Холанд ответил на гол Крупи
19 мая, 20:25
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Салиба, Бернарду и Игор Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по мнению Невилла
19 мая, 05:59
Райс, Бруну, Холанд, Салиба, Бернарду – в символической сборной сезона АПЛ по версии Каррагера
18 мая, 19:14
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
16 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
23 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
38 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
45 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
47 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
5 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
8 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
13 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
25 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
32 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
55 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем