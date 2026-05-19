У Холанда 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в этом сезоне
Холанд забил 51-й гол в сезоне.
Эрлинг Холанд забил свой 51-й гол в сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ (1:1).
Этот гол стал для Холанда 27-м в текущем сезоне Премьер-лиги. Норвежец является лучшим бомбардиром сезона в АПЛ – у идущего вторым Игора Тиаго из «Брентфорда» 22 мяча.
Всего в этом сезоне на счету Эрлинга 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37366 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии