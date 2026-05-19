У Холанда 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в этом сезоне

Эрлинг Холанд забил свой 51-й гол в сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити » сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Борнмутом » в 37-м туре АПЛ (1:1).

Этот гол стал для Холанда 27-м в текущем сезоне Премьер-лиги. Норвежец является лучшим бомбардиром сезона в АПЛ – у идущего вторым Игора Тиаго из «Брентфорда» 22 мяча.

Всего в этом сезоне на счету Эрлинга 51 гол в 59 матчах за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Подробную статистику форварда можно найти здесь .