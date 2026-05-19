«Арсенал» – первый за 9 сезонов чемпион Англии из Лондона

Впервые за девять лет победителем АПЛ стал клуб из столицы Англии.

Сегодня чемпионом страны стал «Арсенал ».

Это первая лондонская команда с титулом со времен «Челси »-2016/17. С тех пор шесть раз победил «Манчестер Сити », два раза – «Ливерпуль ».