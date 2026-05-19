  • «Челси» лишился шансов на 6-е место после ничьей «Борнмута» с «Ман Сити». Шестая команда АПЛ сыграет в ЛЧ, если «Астон Вилла» выиграет ЛЕ и станет пятой в чемпионате
«Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ.

«Челси» потерял все шансы на попадание в Лигу чемпионов после ничьей «Борнмута» с «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ (1:1).

Перед заключительным туром команда Андони Ираолы занимает 6-ю строчку в таблице, набрав 56 очков. В активе «Челси» было 49 очков перед игрой с «Тоттенхэмом» – лондонцы уже не смогут догнать «Борнмут» в оставшихся матчах сезона.

Команда, занявшая 6-е место в АПЛ, получит право на участие в Лиге чемпионов в случае, если «Астон Виллы» победит в Лиге Европы и займет пятое место в АПЛ. Завтра бирмингемцы сыграют с «Фрайбургом» в финале турнира.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Исправьте. Нужно чтобы еще и астон вилла была вне 4-ки. Только 5-ое место астон виллы сделает 6-ое место волшебным.
Вилла на 4-ом месте и может на нём остаться, тогда не будет никакой путевки в ЛЧ с 6-го места.
ОтветLanc
Насколько я понимаю, у Англии есть 5 прямых путевок в ЛЧ на следующий сезон в групповой этап: 4 классические путевки и 1 дополнительная за рейтинг УЕФА за последние 5 лет.

Если Астон Вилла выигрывает ЛЕ, то она в ЛЧ проходит как победитель ЛЕ, а не как представитель АПЛ если занимает место в пятерке.
Следовательно, если Астон Вилла занимает место в пятерке, то ее путевка как представителя АПЛ переходит к 6-й команде.
ОтветКирилл
Только если они занимают пятое место, ибо оно является дополнительным (в отличии от 1-4 место) по коэффициенту УЕФА и именно оно может быть переходящим.
Челси конечно обзырянились
ОтветАлександр
Челси идет за вторым титулом величайшей Лиги Интертото 💪🏆
Борнмуту, чтобы сыграть в ЛЧ нужно:
-болеть за Астон Виллу в финале Лиги Европы;
-болеть за Ман Сити в последнем туре против Астон Виллы;
-болеть за Ливерпуль против Брентфорда;
-самим не облажаться с Ноттингемом.
Брайтону всё то же самое, плюс болеть за Ноттингем против Борнмута и самим обыграть МЮ
Ответshin93
сложна
Ответshin93
Не верю.Это примерно одним ударом нужно загнать шары во все лузы.
Борнмут жалко из за сраного Хохланда, вечно на последней минуте свою хрень заковыривает
Поболеем за АВ в финале лиге Европы, уж больно симпатичная команда Борнмут
Пусть Вилла берет финал, чтобы Борнмут играл в ЛЧ.
АПЛ - лучшая лига мира, вот очередное подтверждение!
BlueCo худшее, что случилось с клубом
Вилла возьмет ЛЕ, там специалист есть по этому трофею.
