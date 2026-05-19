«Челси» лишился шансов на 6-е место после ничьей «Борнмута» с «Ман Сити». Шестая команда АПЛ сыграет в ЛЧ, если «Астон Вилла» выиграет ЛЕ и станет пятой в чемпионате
«Челси» потерял все шансы на попадание в Лигу чемпионов после ничьей «Борнмута» с «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ (1:1).
Перед заключительным туром команда Андони Ираолы занимает 6-ю строчку в таблице, набрав 56 очков. В активе «Челси» было 49 очков перед игрой с «Тоттенхэмом» – лондонцы уже не смогут догнать «Борнмут» в оставшихся матчах сезона.
Команда, занявшая 6-е место в АПЛ, получит право на участие в Лиге чемпионов в случае, если «Астон Виллы» победит в Лиге Европы и займет пятое место в АПЛ. Завтра бирмингемцы сыграют с «Фрайбургом» в финале турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Если Астон Вилла выигрывает ЛЕ, то она в ЛЧ проходит как победитель ЛЕ, а не как представитель АПЛ если занимает место в пятерке.
Следовательно, если Астон Вилла занимает место в пятерке, то ее путевка как представителя АПЛ переходит к 6-й команде.
-болеть за Астон Виллу в финале Лиги Европы;
-болеть за Ман Сити в последнем туре против Астон Виллы;
-болеть за Ливерпуль против Брентфорда;
-самим не облажаться с Ноттингемом.
Брайтону всё то же самое, плюс болеть за Ноттингем против Борнмута и самим обыграть МЮ