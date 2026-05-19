«Челси» лишился шансов на 6-е место после ничьей «Борнмута» с «Ман Сити». Шестая команда АПЛ сыграет в ЛЧ, если «Астон Вилла» выиграет ЛЕ и станет пятой в чемпионате

«Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ.

«Челси » потерял все шансы на попадание в Лигу чемпионов после ничьей «Борнмута » с «Манчестер Сити » в 37-м туре АПЛ (1:1).

Перед заключительным туром команда Андони Ираолы занимает 6-ю строчку в таблице, набрав 56 очков. В активе «Челси» было 49 очков перед игрой с «Тоттенхэмом» – лондонцы уже не смогут догнать «Борнмут» в оставшихся матчах сезона.

Команда, занявшая 6-е место в АПЛ, получит право на участие в Лиге чемпионов в случае, если «Астон Виллы » победит в Лиге Европы и займет пятое место в АПЛ. Завтра бирмингемцы сыграют с «Фрайбургом» в финале турнира.