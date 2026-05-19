Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд впервые в карьере – с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд.

«Горожане» в 37-м туре АПЛ сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), и «Арсенал » выиграл Премьер-лигу.

В прошлом сезоне «Сити» стал третьим, а чемпионом был «Ливерпуль». Впервые за 10 лет работы в Англии Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд. Он был третьим в сезоне-2016/17 и вторым в сезоне-2019/20, а еще шесть раз брал титул.

Подробное случилось с Пепом впервые в карьере. В «Барселоне» за четыре года он трижды выиграл Ла Лигу , а в «Баварии» за три года трижды стал чемпионом.