0

Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд впервые в карьере – с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд.

«Горожане» в 37-м туре АПЛ сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), и «Арсенал» выиграл Премьер-лигу.

В прошлом сезоне «Сити» стал третьим, а чемпионом был «Ливерпуль». Впервые за 10 лет работы в Англии Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд. Он был третьим в сезоне-2016/17 и вторым в сезоне-2019/20, а еще шесть раз брал титул.

Подробное случилось с Пепом впервые в карьере. В «Барселоне» за четыре года он трижды выиграл Ла Лигу, а в «Баварии» за три года трижды стал чемпионом.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37365 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoПеп Гвардиола
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Победа в кубке пару дней назад сказалась на физике, победа Арса- на менталке.
Гвардиола великий тренер
Но сегодня даже Сити отскочил на ничью
Борнмут если бы реализовал моменты , мог и 3-4 забить
Сегодня команда не билась за Пепа!
Ощущение что сити было все ровно
ОтветМовсар Германия
Сегодня команда не билась за Пепа! Ощущение что сити было все ровно
Комментарий скрыт
Пора ему отдохнуть
20 титулов за 10 лет в качестве тренера МанСити, включая требл и ЛЧ, не так уж плохо для парня по имени Пеп)
ОтветAlex.K71
20 титулов за 10 лет в качестве тренера МанСити, включая требл и ЛЧ, не так уж плохо для парня по имени Пеп)
Закончится дело и половину титулов отберут. Да, понятно, что это не Эвертон, но я думаю, что будет именно так. Слишком много раз плешивый отскакивал.
ОтветAlex.K71
20 титулов за 10 лет в качестве тренера МанСити, включая требл и ЛЧ, не так уж плохо для парня по имени Пеп)
его имя Хосеп
Арсенал с чемпионством!
Самая стабильная команда. Ведя в счете, практически всегда доводили до победы.
Сити ведя в счёте, очков будто 20 потерял.
Хороший сезон, грех жаловаться. Два трофея плюс такая гонка.
Жаль, Пеп, что так заканчивается. Но ты лучший!
В любом случае, Пеп вписал свое имя сполна в историю Английского футбола )
ОтветКирилл
В любом случае, Пеп вписал свое имя сполна в историю Английского футбола )
Он не то, что вписал, он величайший на все времена. Его Сити будут всегда помнить, как лучшую команду в истории АПЛ, вот попомните мои слова
ОтветRoman
Он не то, что вписал, он величайший на все времена. Его Сити будут всегда помнить, как лучшую команду в истории АПЛ, вот попомните мои слова
Пеп велик и по футбольному гениален, но САФа он не обскакал. Все же нужно вспомнить, с какими бревнами САФ добивался результата, пусть там всегда были топовые игроки

Сити с сотней очков - конечно страшная команда, но по моему Ливерпуль Клоппа был еще страшнее. Стата в первых 28 по моему матчах - 1 ничья и остальные победы. А дальше они не перебили сотню просто потому что была ковидная пауза да и игроки как то уже подзабили

Но наверное Пеп это лучший тренер в мировом футболе, который способен пересобрать одну и ту же команду в течение одного сезона, придумав то Стоунза в опорке, то Силву в центре поля, то КДБ на острие, то Гюндогана сделав теневым джокером. У многих тренеров за всю карьеру столько решений не найдется, как у него за пару сезонов
Пора отдыхать) величайший)
Лысый Шарлатан
ОтветYertan Mertanov
Лысый Шарлатан
Зачем так грубо! Он был отличным игроком!Его называли играющий тренер.И сейчас-классный тренер! ЖДЕМ НА РОДИНУ-В ИСПАНИЮ!!!
Это повод остаться.
ОтветUlukbek Kiyazov
Это повод остаться.
Чтобы 3 сезона было? )
Засудили Сити в этом сезоне, объективно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
16 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
23 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
38 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
45 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
47 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
5 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
8 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
13 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
25 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
32 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
55 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем