Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд впервые в карьере – с «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд.
«Горожане» в 37-м туре АПЛ сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), и «Арсенал» выиграл Премьер-лигу.
В прошлом сезоне «Сити» стал третьим, а чемпионом был «Ливерпуль». Впервые за 10 лет работы в Англии Гвардиола не стал чемпионом в двух сезонах подряд. Он был третьим в сезоне-2016/17 и вторым в сезоне-2019/20, а еще шесть раз брал титул.
Подробное случилось с Пепом впервые в карьере. В «Барселоне» за четыре года он трижды выиграл Ла Лигу, а в «Баварии» за три года трижды стал чемпионом.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37365 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Гвардиола великий тренер
Но сегодня даже Сити отскочил на ничью
Борнмут если бы реализовал моменты , мог и 3-4 забить
Ощущение что сити было все ровно
Самая стабильная команда. Ведя в счете, практически всегда доводили до победы.
Сити ведя в счёте, очков будто 20 потерял.
Хороший сезон, грех жаловаться. Два трофея плюс такая гонка.
Жаль, Пеп, что так заканчивается. Но ты лучший!
Сити с сотней очков - конечно страшная команда, но по моему Ливерпуль Клоппа был еще страшнее. Стата в первых 28 по моему матчах - 1 ничья и остальные победы. А дальше они не перебили сотню просто потому что была ковидная пауза да и игроки как то уже подзабили
Но наверное Пеп это лучший тренер в мировом футболе, который способен пересобрать одну и ту же команду в течение одного сезона, придумав то Стоунза в опорке, то Силву в центре поля, то КДБ на острие, то Гюндогана сделав теневым джокером. У многих тренеров за всю карьеру столько решений не найдется, как у него за пару сезонов