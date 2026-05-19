Бубнов о Талалаеве: «Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут»
Александр Бубнов высказался о работе Андрея Талалаева во главе «Балтики».
«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде?
Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс». Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать.
Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут. Хотя сейчас они в один голос, как их ни спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом раз… сваливают – и будут другое говорить», – сказал в «Коммент.Шоу» экс-защитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
