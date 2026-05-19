Бубнов о Талалаеве: «Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут»

Александр Бубнов высказался о работе Андрея Талалаева во главе «Балтики».

«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде?

Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс». Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать.

Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут. Хотя сейчас они в один голос, как их ни спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом раз… сваливают – и будут другое говорить», – сказал в «Коммент.Шоу» экс-защитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Ну тут он прав. Психически ненормальный, плохо кончит. Дурка уже стучится в дверь к нему
Нее,, Сейчас он решил представиться "БЛАГОРАЗУМНЫМ".
Здоровье то не купишь.
Ненадолго, там труба с башкой. Как у Смертная,тот бегает по беспределу для организма,а этот психует,даже во сне по ходу.В одной палате словятся.
Да уж. А был бы не самодур, отказались бы от повышения в классе, и главное - от денег.
Половина из того, что он цитирует не соответствует действительности. Сам додумывает. За ним водится такое.
Например, Руденко сейчас в Локомотиве. Ничего плохого про Талалаева не говорил. Даже Семёнов иногда говорит, что Талалаев — нормальный тренер.
И где сейчас Саусь?)
Резонно было бы задать вопрос АВ, а например Бесков был самодуром?
Так он никогда не отрицал, что у Бескова был сложный характер. Бубнов даже говорил, чтоБесков как тренер великий как человек га в но
Я думаю уровень культуры у большого советского тренера и у талалаева несопоставим, не говоря уже что их как тренеров по достижениям даже сравнивать несерьезно
