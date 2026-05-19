  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палмейрас» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)
0

«Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палмейрас» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)

«Зенит» хочет за Нино 20 млн евро, «Палймерайс» дает меньше 10 млн.

Предложение «Палмейраса» о трансфере защитника Нино и оценка «Зенита» сильно расходятся.

Как сообщает ESPN Brasil, бразильский клуб предлагает за футболиста меньше 10 миллионов евро (58 млн реалов – Спортс’‘), а «Зенит» требует за игрока вдвое больше – почти 20 млн евро (116 млн реалов).

Есть два фактора, объясняющих, почему «Палмейрас» не увеличивает предложение. Во-первых, клуб знает, что у него нет конкуренции в Европе – никто не проявлял интерес к Нино. Во-вторых, в Бразилии тоже нет конкуренции сейчас – для большинства команд стоимость сделки считается высокой. Например, «Флуминенсе», мечтавший вернуть защитника, не в состоянии конкурировать с «Палмейрасом» в финансовом плане.

При этом поведение «Палмейраса» не означает, что клуб отказался от попыток заполучить Нино. Ожидается, что «борьба» продлится еще несколько недель, пока одна из сторон не уступит.

Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36709 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN Brasil
logoНино Мота
logoденьги
logoвозможные трансферы
logoПалмейрас
logoпремьер-лига Россия
logoФлуминенсе
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На 12-13 сойдутся.
Ну или 10 + какой-нибудь 18 летний перспективный Хуан
ОтветDark.Babysitter
На 12-13 сойдутся. Ну или 10 + какой-нибудь 18 летний перспективный Хуан
Жуан если мы говорим о бразильцах
ОтветDark.Babysitter
На 12-13 сойдутся. Ну или 10 + какой-нибудь 18 летний перспективный Хуан
Если столько Реалов предлагают , нужно продавать
такого защитника лучше бесплатно отдать через 2 года, чем сейчас за 10... хреновая математика, но он слишком хорош
ОтветМаксим Заворин
такого защитника лучше бесплатно отдать через 2 года, чем сейчас за 10... хреновая математика, но он слишком хорош
10-12 для него оптимальная цена, надо отдавать и не глупить, не настолько он и хорош.
Меньше 10 не серьёзно.Это только на его фотки посмотреть.
ОтветДмитрий9779
Меньше 10 не серьёзно.Это только на его фотки посмотреть.
🤡
На 15 мультах встретятся , или ещё какие-то играет будут включены в сделку
Трансферные эксперты радуют. Как всегда.
Сторговаться до 12-13 и норм
20 не меньше
Ответwestport70
20 не меньше
Кордоба в этом возрасте дешевле уходил из Кёльна в Краснодар. Лепсая если что говорил что точно знает что сильно дешевле 20 млн. которые писали в слухах, даже с учётом агентских.
Так вот с чего вдруг ЦЗ Нино стоит дороже?
Комментарий удален модератором
ОтветVolgogradets
Комментарий удален модератором
переживай за свой никчёмный статор)
ОтветАлександр Васильев
переживай за свой никчёмный статор)
Без тебя разберусь, Васек
В Бразилии же за бразильский паспорт не доплачивают? Поэтому наверное 12-13 должно быть. Это в случае если Нино точно хочет уйти сейчас
ОтветМаксим Никитин
В Бразилии же за бразильский паспорт не доплачивают? Поэтому наверное 12-13 должно быть. Это в случае если Нино точно хочет уйти сейчас
Деньги там теперь есть
А если эти 10 предложить самому Нино?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»
18 мая, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о Шварце в «Динамо»: «Где он был вообще? У нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль»
15 минут назад
Андраде и «Зенит» подписали контракт по схеме «4+1», зарплата – 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. О трансфере защитника «Балтики» за 3,5 млн евро скоро объявят (Иван Карпов)
26 минут назад
Месси стал миллиардером (Bloomberg)
34 минуты назад
Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, финалист – 37,8 млн. «Спартак» и «Краснодар» сыграют 24 мая
56 минут назад
Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
сегодня, 13:19
Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
сегодня, 13:06Видео
Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
сегодня, 12:54
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
сегодня, 12:50Видео
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
сегодня, 12:44
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
сегодня, 12:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
27 минут назад
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
35 минут назад
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
51 минуту назад
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
сегодня, 13:20
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
сегодня, 12:58
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
сегодня, 12:32
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
сегодня, 11:58
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Рекомендуем