«Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палмейрас» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)

«Зенит» хочет за Нино 20 млн евро, «Палймерайс» дает меньше 10 млн.

Предложение «Палмейраса» о трансфере защитника Нино и оценка «Зенита» сильно расходятся.

Как сообщает ESPN Brasil, бразильский клуб предлагает за футболиста меньше 10 миллионов евро (58 млн реалов – Спортс’‘), а «Зенит» требует за игрока вдвое больше – почти 20 млн евро (116 млн реалов).

Есть два фактора, объясняющих, почему «Палмейрас» не увеличивает предложение. Во-первых, клуб знает, что у него нет конкуренции в Европе – никто не проявлял интерес к Нино. Во-вторых, в Бразилии тоже нет конкуренции сейчас – для большинства команд стоимость сделки считается высокой. Например, «Флуминенсе », мечтавший вернуть защитника, не в состоянии конкурировать с «Палмейрасом» в финансовом плане.

При этом поведение «Палмейраса » не означает, что клуб отказался от попыток заполучить Нино. Ожидается, что «борьба» продлится еще несколько недель, пока одна из сторон не уступит.

