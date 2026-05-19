  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью хочет усиления состава «Реала». Тренер считает, что в команде дисбаланс (Marca)
0

Моуринью хочет усиления состава «Реала». Тренер считает, что в команде дисбаланс (Marca)

Моуринью хочет усилить состав «Реала».

Жозе Моуринью хочет усиления состава «Реала».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб согласовал с тренером двухлетний контракт и выплатил «Бенфике» отступные в размере 3 млн евро.

По информации Marca, матчи между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов позволили Моуринью выявить слабые места мадридцев – в частности, португальский тренер считает, что в команде явный дисбаланс – слишком много игроков на одних позициях и недостаточная конкуренция на других. В связи с этим Моуринью намерен влиять как на подписания, так и на уход игроков из клуба.

Также сообщается, что Моуринью хочет чувствовать поддержку и получить возможность принимать решения без постороннего вмешательства, поскольку считает важным контролировать все, что происходит в команде.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33234 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В свой первый приход Жозе подписал Модрича, что определило успех клуба на годы вперёд. Посмотрим, что получится в этот раз
Ответpit4er
В свой первый приход Жозе подписал Модрича, что определило успех клуба на годы вперёд. Посмотрим, что получится в этот раз
Комментарий скрыт
ОтветСудейская комната РЖД
Комментарий скрыт
В Ла лиге 25 выходов в старте, 8 на замену, 2189 минут. Вполне доверял
Конечно дисбаланс, и еще какой. 3 левых вингера (Вини, Родриго, Мбаппе), 3 АПЗ (Джуд, Гюлер, Пас если наверняка придет). При этом нет ни одного не хрустального ЦЗ, который стабильно играет в основе (Хейсен, Рюдигер, Милитао постоянно лечатся). Нет профильного правого вингера приличного уровня. Нет профильного высокого ЦН, умеющего играть головой. Теперь и справа в защите только полухрусталь Трент, который к тому же так себе защитник. Это самые очевидные из проблем. При этом есть 3 игрока высокой стоимости (которая правда постоянно снижается в последнее время), которые хотя быть неприкосновенными и делать на поле что им захочется.
ОтветSavarona25
Конечно дисбаланс, и еще какой. 3 левых вингера (Вини, Родриго, Мбаппе), 3 АПЗ (Джуд, Гюлер, Пас если наверняка придет). При этом нет ни одного не хрустального ЦЗ, который стабильно играет в основе (Хейсен, Рюдигер, Милитао постоянно лечатся). Нет профильного правого вингера приличного уровня. Нет профильного высокого ЦН, умеющего играть головой. Теперь и справа в защите только полухрусталь Трент, который к тому же так себе защитник. Это самые очевидные из проблем. При этом есть 3 игрока высокой стоимости (которая правда постоянно снижается в последнее время), которые хотя быть неприкосновенными и делать на поле что им захочется.
Трудно конечно представить чтобы кто то из тройки Беллингем,Гюлер , Вальверде полировали лавку,а ведь из них кто то сядет если Реал подпишет нового опорника, плюс там еще и Нико Пас вернется. Длинная скамейка головная боль
ОтветSavarona25
Конечно дисбаланс, и еще какой. 3 левых вингера (Вини, Родриго, Мбаппе), 3 АПЗ (Джуд, Гюлер, Пас если наверняка придет). При этом нет ни одного не хрустального ЦЗ, который стабильно играет в основе (Хейсен, Рюдигер, Милитао постоянно лечатся). Нет профильного правого вингера приличного уровня. Нет профильного высокого ЦН, умеющего играть головой. Теперь и справа в защите только полухрусталь Трент, который к тому же так себе защитник. Это самые очевидные из проблем. При этом есть 3 игрока высокой стоимости (которая правда постоянно снижается в последнее время), которые хотя быть неприкосновенными и делать на поле что им захочется.
а диас и арг по профилю где играют?
избавься от мбапе вини и переса и будет тебе баланс 🤣
Ответвойд
избавься от мбапе вини и переса и будет тебе баланс 🤣
Помимо нулевой защиты будет ещё нулевая атака)
Ответвойд
избавься от мбапе вини и переса и будет тебе баланс 🤣
Избавится от всех белых и баланс появится.
Крота вроде вычислили, осталось найди кто дисбаланс )
Модрича бери, век воли не видать.
ОтветVasily Stavchansky
Модрича бери, век воли не видать.
Витинья прям такой же
Ответдон
Витинья прям такой же
ПСЖ будут полными идиотами если отдадут. Да и Витиньо это зачем? Он ЛЧ сейчас возьмет и к ЧМ будет в хорошей форме потому что в чемпионате ему дают отдохнуть.
Дисбаланс однозначно. А вот будет ли баланс с приходом Жозе?
Ответsersan
Дисбаланс однозначно. А вот будет ли баланс с приходом Жозе?
Ну первый раз он собрал хорошую команду в долгую.
Ответ&_Bishep_&
Ну первый раз он собрал хорошую команду в долгую.
Только на это и надежда) но и Перес слегка напрягает в этом году) хотя может это его партия по отвлечению внимания от склок в команде. Уж странно совпало. Истеричным Фло раньше не был.
Сейчас Жозе сделает как надо и уберет всякий дисбаланс путем выдворения балласта из команды
Если бы в Реале думали о балансе, там не было бы Мбаппе и Винисиуса одновременно, которые мешают друг другу и всей команде. Но для Переса важнее громкое имя, когда на рынке доступна звезда уровня Мбаппе, он просто не может пройти мимо, даже имея уже в составе крутого игрока на ту же позицию, пусть и менее забивного. Если вдруг представим что Ямаль становится свободным агентом этим летом, Перес пойдёт и за ним и слушать не будет никаких Моуринью по поводу дисбалансов. В итоге получается колосс на глиняных ногах.
ОтветGreat Again
Если бы в Реале думали о балансе, там не было бы Мбаппе и Винисиуса одновременно, которые мешают друг другу и всей команде. Но для Переса важнее громкое имя, когда на рынке доступна звезда уровня Мбаппе, он просто не может пройти мимо, даже имея уже в составе крутого игрока на ту же позицию, пусть и менее забивного. Если вдруг представим что Ямаль становится свободным агентом этим летом, Перес пойдёт и за ним и слушать не будет никаких Моуринью по поводу дисбалансов. В итоге получается колосс на глиняных ногах.
Ну кроме шуток, Ямаль как раз вряд ли лишним был бы - правый фланг у Реала отсутствует уже очень давно.
ОтветGreat Again
Если бы в Реале думали о балансе, там не было бы Мбаппе и Винисиуса одновременно, которые мешают друг другу и всей команде. Но для Переса важнее громкое имя, когда на рынке доступна звезда уровня Мбаппе, он просто не может пройти мимо, даже имея уже в составе крутого игрока на ту же позицию, пусть и менее забивного. Если вдруг представим что Ямаль становится свободным агентом этим летом, Перес пойдёт и за ним и слушать не будет никаких Моуринью по поводу дисбалансов. В итоге получается колосс на глиняных ногах.
Ну справедливости ради Ямаль (если был бы доступен на рынке) было бы лучшим решением для Реала, после травмы Родриго
Если открыть глаза пошире , то сразу видно ,в этой команде нету правого вингера топ уровня, нету высокого нападающего который выходил бы на замену. Нету толкового центрального опорника , нету центрального защитника топ уровня. Несколько позиций сразу надо укрепить. А так да, есть куча левых вингеров и атакующих полузащитников .
Можно пригласить Далота и Феллайни
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хайкин – вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026. Холанд, Эдегор, Серлот, Бобб, Нуса, Ларсен, Рюэрсон вызваны
11 минут назад
Помните, как «Локомотив» с Семиным блистал в нулевые?
13 минут назадТесты и игры
«Зенит» хочет купить Витиньо и ведет переговоры по правому защитнику «Ботафого» (Бруно Андраде)
20 минут назад
Грилиш, Пикфорд и Гарнер посетили стриптиз-клуб в Манчестере и потратили тысячи фунтов после командного ужина «Эвертона» (The Sun)
55 минут назадВидео
«Реал» досрочно отпустил Винисиуса в Бразилию – он не сыграет с «Атлетиком». Вингер присоединится к сборной и будет готовиться к ЧМ
сегодня, 18:13
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Дамак» в последнем туре, «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фейхой»
сегодня, 18:00Live
«Зенит» предложил 15 млн евро за Фелипе Аугусто. «Трабзонспор» хочет 25 млн за 22-летнего форварда (Sporx)
сегодня, 17:58
Палмера не вызовут в сборную Англии на ЧМ-2026 (Мэтт Лоу)
сегодня, 17:52
МЛС ведет предварительные переговоры с IFAB о введении чистого игрового времени. Добиться этого будет сложно
сегодня, 17:29
Артета позвонил Ираоле после 1:1 «Борнмута» с «Сити» и титула «Арсенала»: «Сказал: «Вы чуть не отобрали у нас АПЛ, а теперь помогли ее выиграть. Поздравил его с потрясающей работой»
сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шарль Каборе: «Гегемония «Зенита» не повлияла положительно на РПЛ. Ничего хорошего нет, когда в одной команде собраны сильнейшие игроки. Здесь нет никакого развития»
3 минуты назад
«Арсенал» получит 3 млн евро за Хейна. «Вердер» выкупил эстонского вратаря после аренды
14 минут назад
Ташуев о лучших тренерах сезона: «Мусаев и Семак. Сказать так про Талалаева – слишком субъективно. Карседо не сделал чего-то нового, рановато для выводов»
37 минут назад
«Галатасарай» запрашивал информацию об условиях трансфера Камавинга. «Реал» хочет 80 млн евро за хавбека (Ягыз Сабунджуоглу)
39 минут назад
Чемпионат Германии. Переходный матч. «Вольфсбург» против «Падерборна»
43 минуты назадLive
Агент Самошникова: «Илья приходил в «Спартак» конкурировать за место в составе. Он в боевых кондициях, настроен доказывать тренеру, что нужен ему»
45 минут назад
Мостовой допустил, что Салах не сыграет с Россией: «Любой риск может закончиться тем, что он будет смотреть ЧМ по телевизору. Зачем им рисковать?»
48 минут назад
Анзор Кавазашвили: «У нас Дзюба в 37 лет играет в РПЛ, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь был реабилитирован»
сегодня, 17:41
Дед Адамова: «От «Зенита» нет предложения по новому контракту. Арсен оттуда уходит»
сегодня, 17:38
«Зенит» может сыграть с «Крузейро» Жерсона летом. У хавбека 3 ассиста в 29 матчах после трансфера за 27+3 млн евро (Legalbet)
сегодня, 17:10
Рекомендуем