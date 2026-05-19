Моуринью хочет усиления состава «Реала». Тренер считает, что в команде дисбаланс (Marca)

Моуринью хочет усилить состав «Реала».

Жозе Моуринью хочет усиления состава «Реала ».

Ранее сообщалось , что мадридский клуб согласовал с тренером двухлетний контракт и выплатил «Бенфике» отступные в размере 3 млн евро.

По информации Marca, матчи между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов позволили Моуринью выявить слабые места мадридцев – в частности, португальский тренер считает, что в команде явный дисбаланс – слишком много игроков на одних позициях и недостаточная конкуренция на других. В связи с этим Моуринью намерен влиять как на подписания, так и на уход игроков из клуба.

Также сообщается, что Моуринью хочет чувствовать поддержку и получить возможность принимать решения без постороннего вмешательства, поскольку считает важным контролировать все, что происходит в команде.