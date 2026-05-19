Андрей Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста»
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в детстве не думал, что станет футболистом.
«Самая большая любовь – футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Все то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда «Зенит» не был элитным клубом.
Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», – рассказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию во время Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Вон у Барко рост 1,67 всего, дай бог всем нашим дуболомам в РПЛ так играть.