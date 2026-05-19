Андрей Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в детстве не думал, что станет футболистом.

«Самая большая любовь – футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Все то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда «Зенит» не был элитным клубом.

Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», – рассказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию во время Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области. 

Большинство лучших футболистов маленького роста, но наши физруки считают иначе
Ответmvpaq
Большинство лучших футболистов маленького роста, но наши физруки считают иначе
Прям большинство лучших именно маленького роста, то есть ниже самого среднего (менее 175 см)? Ну ка перечисли это большинство
ОтветS100 Winner
Прям большинство лучших именно маленького роста, то есть ниже самого среднего (менее 175 см)? Ну ка перечисли это большинство
Марадона, Пеле, Месси ?
У Месси вообще рост 169 см. Заиграл вполне "неплохо". Как и малыши Хави, Иньеста и Агуэро
Если есть талант - рост не помеха! А этого у Андрея не отнять.
Вон у Барко рост 1,67 всего, дай бог всем нашим дуболомам в РПЛ так играть.
Рост, точнее размер ноги очень влияет на качество удара по мячу, чем меньше ступня, тем точнее удар
ОтветНиколай Шкляев
Рост, точнее размер ноги очень влияет на качество удара по мячу, чем меньше ступня, тем точнее удар
и слабее
ОтветLavinka
и слабее
Роберту Карлосу расскажи это ;-)
Первая запись в трудовой книжке Аршавина: ГРУЗЧИК.
Так тем, кто ниже ростом, легче обыгрывать 1 в 1, так как делают больше шагов в дриблинге
Андрей со своим ростом 172 по сравнению с Джовинко ( 160 см.) просто гигант.
Такие случаи в нашем бессистемном футболе, где подавляющее большинство тренеров играют на результат и нужны физически крепкие, мощные и высокие игроки. Но созревание позже приходит, и об этом единицы задумываются, главное результат здесь и сейчас, иначе родители разбегаться если не будет результата и лузерами команду будут называть.
мало ли что могут говорить тренеры какие то
