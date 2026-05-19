Фермин перенес операцию на стопе. Хавбек «Барселоны» пропустит два месяца
Фермину Лопесу сделали операцию.
Полузащитник «Барселоны» Фермин получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Из-за нее он пропустит чемпионат мира.
Сегодня испанец был успешно прооперирован в больнице в Барселоне. Сообщалось, что он выбыл на два месяца.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
Ну, главное чтобы восстановился к следующему сезону, молодой ещё, если будет продолжать в том же духе, успеет сыграть на ЧМ и не раз.