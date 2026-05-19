Фермин перенес операцию на стопе. Хавбек «Барселоны» пропустит два месяца

Фермину Лопесу сделали операцию.

Полузащитник «Барселоны» Фермин получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Из-за нее он пропустит чемпионат мира.

Сегодня испанец был успешно прооперирован в больнице в Барселоне. Сообщалось , что он выбыл на два месяца.