«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ. Красно-белые хотят согласовать с Дюковым кандидата по квоте президента РФС («РБ Спорт»)
Как сообщает «РБ Спорт», в исполкоме РФС было два вакантных места после того, как экс-президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и бывший глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин утратили связь с клубами. Изначально по квоте РПЛ выдвинулся только председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, затем выдвинули также главу «Рубина» Марата Сафиуллина.
Выдвинуться в члены исполкома было предложено гендиректору «Спартака» Сергею Некрасову. Сообщается, что позиция «Спартака» в том, чтобы согласовать свою кандидатуру в исполком с президентом РФС Александром Дюковым – одно место по его квоте до сих пор вакантно.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
