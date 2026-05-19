«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ. Красно-белые хотят согласовать с Дюковым кандидата по квоте президента РФС («РБ Спорт»)

«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ.

«Спартак » не стал выдвигать своего кандидата для участия в выборах в исполком по квоте РПЛ.

Как сообщает «РБ Спорт», в исполкоме РФС было два вакантных места после того, как экс-президент «Ростова » Арташес Арутюнянц и бывший глава совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин утратили связь с клубами. Изначально по квоте РПЛ выдвинулся только председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, затем выдвинули также главу «Рубина» Марата Сафиуллина.

Выдвинуться в члены исполкома было предложено гендиректору «Спартака» Сергею Некрасову. Сообщается, что позиция «Спартака» в том, чтобы согласовать свою кандидатуру в исполком с президентом РФС Александром Дюковым – одно место по его квоте до сих пор вакантно.