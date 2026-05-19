ЦСКА интересен Мурило. Экс-защитник «Локо» играет за «Палмейрас» (Фелипе Лемос)

Бывший защитник «Локомотива» Мурило Серкейра может вернуться в Мир РПЛ .

29-летний футболист «Палмейраса » заинтересовал ЦСКА , сообщает бразильский журналист Фелипе Лемос.

Контракт бразильца рассчитан до конца 2027 года.

Мурило выступал за «Локо» с 2019 по 2021 год. С 2022-го он играет за «Палмейрас».