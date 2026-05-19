ЦСКА интересен Мурило. Экс-защитник «Локо» играет за «Палмейрас» (Фелипе Лемос)

ЦСКА интересен экс-защитник «Локомотива» Мурило.

Бывший защитник «Локомотива» Мурило Серкейра может вернуться в Мир РПЛ.

29-летний футболист «Палмейраса» заинтересовал ЦСКА, сообщает бразильский журналист Фелипе Лемос.

Контракт бразильца рассчитан до конца 2027 года.

Мурило выступал за «Локо» с 2019 по 2021 год. С 2022-го он играет за «Палмейрас». Подробная статистика игрока доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фелипе Лемоса в X
Давайте всех игрочков локо купим, настоящих, бывших, давно бывших
Сычев в нападении даже сейчас сильнее Гондоу, Воронова и Мусаева
И главное чтобы всем под 30-ку было
самое логичное после весенней "феерии" - взять ещё одного бразила в защиту. Сразу виден почерк маэстро Шевелева
Хороший защитник был, импонировал во времена игры за Локо. Ещё и опорника играл лучше Баринова)
Больше хочется видеть развитие связки Лукин-Данилов. А деньги вложить в качественное усиление атаки, которая как раз и страдает.
А на замену кто выходить будет,учитывая что Виктор труп?
А Мурило чем лучше Виктора?
Брейдо теперь ещё и скаутингом занимается после медийки? Нездоровая тема подрезать паровозников (бывших и нынешних)
Хороший игрок, только вот в 2022 году ему было 25 лет и он был в расцвете, но сбежал из-за войны. Чтож решил вернуться то когда на горизонте юбилей замаячил? Деньги не пахнут? Я смотрю и Шварц по той же схеме в Динамо собрался хотя тоже летом 2022 уехал из-за давления немецкого футбольного союза на фоне боевых действий, больше не давит? Или 1.7 млн. в год на 3 сезона о которых пишут, в корне поменяли мнение немецкого специалиста?
Он в январе уехал.
Спартак берёт игроков Динамо, Локомотив берёт игроков из Спартака, ЦСКА берёт игроков Локо осталось Динамо брать игроков из ЦСКА что бы закольцевать
Карраскаль.
Ну конечно , а своих молодых перспективных раздадим по другим клубам. Бабая на выход
Бабаев был тут, когда и Вернблума привозили.
Нечего фантастического ждать, пока владелец не очень внутри футбола, протекционирует Шевелёва и денег выделяет ну типа там ладно мб название стадиона.
Название "ВЭБ Арена" ознаменовало поражение клуба, и победы не будет, пока клуб не вернётся в любящие и страстные руки, желающие побед.
Уже 29, обалдеть
