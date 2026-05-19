«Барселоне» предлагали Влаховича и Бернарду – она отказалась. Форварда «Юве» могут подписать, если не договорятся с основными целями (Cadena SER)
«Барселона» не захотела подписывать Влаховича – но это может измениться.
«Барселона» отказалась заключать контракты с парой свободных агентов высокого уровня.
Как сообщил журналист Cadena SER Сике Родригес, «блаугране» предложили подписать Душана Влаховича. Каталонцы ответили, что это интересный вариант, но есть более приоритетные цели. Таким образом, если серб все же присоединится к чемпионам Испании, то потому, что они не договорились с другими игроками.
От трансфера Бернарду Силвы «Барселона» тоже отказалась, поскольку считает полузащиту укомплектованной.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
Два, это его личка. Команда только после ухода Левы к 1в1 вернулась, зачем брать Силву сейчас.
Ну и три, а куда его? В 2-ку ЦОП стандартную? Тут я думаю, что не потянет ни игру Педри, ни даже Френки. Или в центр вместо Ольмо? Тут мб он и лучше, и опытнее, но не уверен, что Барсе нужен головняк этот.
Сейчас явно приоритеты у клуба иные. Барса создает моментов больше Баварии (согласно statsmuse и fbref), проблема что Лева очевидно просел, Ферран очевидно не уровень. А еще и после Иньиго нужен ЦЗ с первым пасом, левой ногой и мозгами выше уровня Араухо.
По функциям, Бернарду самый близкий к манере игры Педри. Ни Френки, ни Гави, ни Касадао или Гави не могут играть так, как Педри. А вот Бернарду сможет заменить любого из них, причем по качеству игры именно в мяч и на трети соперника он гораздо лучше из всей полузащиты Барсы. А опция, когда кто-то из п/з может забить всегда нужна. Кроме Берналя, у остальных с этим проблема.