«Барселоне» предлагали Влаховича и Бернарду – она отказалась. Форварда «Юве» могут подписать, если не договорятся с основными целями (Cadena SER)

«Барселона» не захотела подписывать Влаховича – но это может измениться.

«Барселона » отказалась заключать контракты с парой свободных агентов высокого уровня.

Как сообщил журналист Cadena SER Сике Родригес, «блаугране» предложили подписать Душана Влаховича . Каталонцы ответили, что это интересный вариант, но есть более приоритетные цели. Таким образом, если серб все же присоединится к чемпионам Испании , то потому, что они не договорились с другими игроками.

От трансфера Бернарду Силвы «Барселона» тоже отказалась, поскольку считает полузащиту укомплектованной.