  • «Барселоне» предлагали Влаховича и Бернарду – она отказалась. Форварда «Юве» могут подписать, если не договорятся с основными целями (Cadena SER)
«Барселона» не захотела подписывать Влаховича – но это может измениться.

«Барселона» отказалась заключать контракты с парой свободных агентов высокого уровня.

Как сообщил журналист Cadena SER Сике Родригес, «блаугране» предложили подписать Душана Влаховича. Каталонцы ответили, что это интересный вариант, но есть более приоритетные цели. Таким образом, если серб все же присоединится к чемпионам Испании, то потому, что они не договорились с другими игроками.

От трансфера Бернарду Силвы «Барселона» тоже отказалась, поскольку считает полузащиту укомплектованной.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?31899 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
Постоянно предлагают Реалу и Барселоне, мне кажется большинству игроков даже пофиг за кого из них играть, все мечтают поиграть за грандов в теплой Испании
В полузащиту точно никого не надо, а Влахович так себе вариант.
Вот Бернарду не помешал бы, а даже усилил бы команду. На одном Педри весь сезон не вытащить, как показал матч против матрасов. Бернарду даже сильнее Педри в продвижении мяча в штрафную соперника и бьет лучше и чаще. Френки, Гави, Берналь и Касадо так совсем сильно уступают Бернарду.
ОтветPamir88
А зачем собственно Педри бить по мячу? У них буквально функции разные в игре. Силва пол сезона правым вингером отбегал в Сити, да и тяготеет к этому. Это раз.
Два, это его личка. Команда только после ухода Левы к 1в1 вернулась, зачем брать Силву сейчас.
Ну и три, а куда его? В 2-ку ЦОП стандартную? Тут я думаю, что не потянет ни игру Педри, ни даже Френки. Или в центр вместо Ольмо? Тут мб он и лучше, и опытнее, но не уверен, что Барсе нужен головняк этот.

Сейчас явно приоритеты у клуба иные. Барса создает моментов больше Баварии (согласно statsmuse и fbref), проблема что Лева очевидно просел, Ферран очевидно не уровень. А еще и после Иньиго нужен ЦЗ с первым пасом, левой ногой и мозгами выше уровня Араухо.
ОтветТимур Мударисов
Не, конечно Бернарду вообще не приоритет. Однако, если, скажем, МанЮ придет за Френки с большими деньгами, то можно продать и взять Бернарду. Или если за Касадо кто-то из АПЛ предложит норм деньги. Ну и с Педри его чередовать было бы здорово, хотя они вдвоем также смогут играть в полузащите.
По функциям, Бернарду самый близкий к манере игры Педри. Ни Френки, ни Гави, ни Касадао или Гави не могут играть так, как Педри. А вот Бернарду сможет заменить любого из них, причем по качеству игры именно в мяч и на трети соперника он гораздо лучше из всей полузащиты Барсы. А опция, когда кто-то из п/з может забить всегда нужна. Кроме Берналя, у остальных с этим проблема.
При всех здоровых игроках, в полузащите итак хватает игроков. Хотя, если какой-нибудь Райс замаячит на горизонте, то такого брать надо. Да его много кто захотел бы заполучить. А Влахович такое ощущение, что поднял бабла, словил звезду и пинает не мяч, а известно что. Был уже такой у Сербии игрок, Кежман, тоже был талантливым нападающим, а а итоге про... свою карьеру. Пока есть возможность, пусть Суареса из Спортинга берут за мешок картошки. С Ферраном будут соперничать ща место а составе.
ОтветРотор-Волгоград
Райс? Декланн?? У барсы появмлмсь такие деньги??? Из спортинга за мешок картошки????
ОтветАлексей Гусев
Если бы была возможность, то такого игрока как Райс в центр поля брать надо. Ну а Суарес из спортинга, явно не 100 млн стоит.
Влахович давно сбитый летчик. Показал себя не с лучшей стороны в Ювентусе, как обыкновенный наемник. Ему главное большую зарплату получать. А требования к себе он давно снизил. И не показывает даже среднего уровня игру (для нападающего его показатели по числе забитых мячей это просто убого). И сам он как бревно. Поэтому толку от него никакого, и Барселоне не стоит даже бесплатно его брать.
ОтветЕвгений Сидоров
Флик опять надеется, что Де Йонг проведет сезон без травм, но это из области фантастики, вся нагрузка снова на Педри, ибо кроме него там никто не умеет делать игру. Силва конечно не помешал бы.
Такая корова не нужна никому. Странно, что слухи о Баварии всерьез ходят. Место Влахи в середине таблицы (что иронично, учитывая нынешний результат Юве)
Ответmcjnun
все клубы борятся за право первого...первого отказа от Влаховича)
Вообще не ясно чего выебываться основных целей платить нужно подписывайте Влаховича, пока кто-то другой не подписал
Барсе нужно брать Осимхена. Это тот чел, который будет пачками заьивать
