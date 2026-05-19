Министр спорта Калининградской области о «Балтике»: «Многие почувствовали, что можно зайти на пьедестал – аппетит приходит во время еды. Но расстраиваться нельзя»
Министр спорта Калининградской области о сезоне «Балтики»: прекрасный результат.
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко оценила выступление «Балтики» в завершившемся сезоне.
Команда под руководством Андрея Талалаева заняла 6-е место в таблице Мир РПЛ-2025/26, набрав 48 очков.
«Сезон абсолютно точно был удачным. «Балтика» – наша любимая команда, которая собирает огромное количество болельщиков. Результат прекрасный. Конечно, аппетит приходит во время еды, многие почувствовали, что вот-вот можно зайти на пьедестал. Но, мне кажется, тут расстраиваться никак нельзя, потому что это уникальный и очень хороший результат.
Потенциал всегда есть, но нельзя делать никаких прогнозов, потому что спорт, в особенности командые виды спорта, интересен своей непредсказуемостью», – сказала Ищенко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds.ru
