Министр спорта Калининградской области о «Балтике»: «Многие почувствовали, что можно зайти на пьедестал – аппетит приходит во время еды. Но расстраиваться нельзя»

Министр спорта Калининградской области о сезоне «Балтики»: прекрасный результат.

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко оценила выступление «Балтики» в завершившемся сезоне.

Команда под руководством Андрея Талалаева заняла 6-е место в таблице Мир РПЛ-2025/26, набрав 48 очков.

«Сезон абсолютно точно был удачным. «Балтика » – наша любимая команда, которая собирает огромное количество болельщиков. Результат прекрасный. Конечно, аппетит приходит во время еды, многие почувствовали, что вот-вот можно зайти на пьедестал. Но, мне кажется, тут расстраиваться никак нельзя, потому что это уникальный и очень хороший результат.

Потенциал всегда есть, но нельзя делать никаких прогнозов, потому что спорт, в особенности командые виды спорта, интересен своей непредсказуемостью», – сказала Ищенко.