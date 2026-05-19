«Атлетико» считает Кукурелью главной целью среди защитников. «Барселона» тоже претендует на игрока «Челси»

Кукурелья нужен «Атлетико».

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марка Кукурельи .

Защитник «Челси » стал основной целью мадридцев, нацеленных на укрепление обороны. Также испанская команда хочет приобрести и центрального защитника, но это будет сделано по остаточному принципу, поскольку на Кукурелью придется потратить крупную сумму.

Желание Марка вернуться в Испанию после пяти сезонов в Англии дает «Атлетико » надежду на то, что сделку удастся заключить. Однако, во-первых, на 27-летнего игрока также претендует «Барселона», а во-вторых, после ЧМ-2026 цена на него может вырасти. Приход Хаби Алонсо на пост главного тренера «Челси» тоже может повлиять на ситуацию.