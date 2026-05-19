  • «Атлетико» считает Кукурелью главной целью среди защитников. «Барселона» тоже претендует на игрока «Челси»
Кукурелья нужен «Атлетико».

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марка Кукурельи.

Защитник «Челси» стал основной целью мадридцев, нацеленных на укрепление обороны. Также испанская команда хочет приобрести и центрального защитника, но это будет сделано по остаточному принципу, поскольку на Кукурелью придется потратить крупную сумму.

Желание Марка вернуться в Испанию после пяти сезонов в Англии дает «Атлетико» надежду на то, что сделку удастся заключить. Однако, во-первых, на 27-летнего игрока также претендует «Барселона», а во-вторых, после ЧМ-2026 цена на него может вырасти. Приход Хаби Алонсо на пост главного тренера «Челси» тоже может повлиять на ситуацию.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Челси не продаст, пока не найдет замену. А он её не найдет
Хотеть не вредно, вредно не хотеть
Не уверен, что у барсы хватит плеч
Да и матрасники не та команда, чтобы платить по верху рынка
ssnyper
Не уверен, что он нужен Барсе сейчас.
Да, игрок не плох, но это не самая проблемная позиция именно Барсы.
Если и тратить деньги, то явно на ЦЗ и нападающего, все остальные позиции закрыты вполне
Кансэлу и Бальде засаливать будут....?
Ilia Maksiokov
По Бальде готовы слушать предложения вроде как, другой вопрос нужен ли он кому-то..
wonka.
Воспитанника Бальде Барсе сливать смысла 0 это хороший игрок, если не основы, то ротации.
Зачем Кука Барсе при Канселу и Бальде?
olander
Канселу пока не в клубе и возраст, Бальде авансов не оправдывает, если бы не проблемы с финансами, давно бы слили в АПЛ.
olander
Затем, что еще свежа память о Жорди Альбе.
Помню, когда он играл ещё в "Хетафе" и стоил пять копеек, я предлагал его в московское "Динамо". Но никто не прислушался.
Pertinax Gandi
А ты как предлагал?
Noken
На гостевых книгах болельщиков Динамо. Я знаю, что руководство их читает.
Только если подстрижётся. У Пуйоля покороче были)
Для Барсы это совсем не приоритет. Канселу продлят аренду и с Бальде будут ротировать. Приоритет ЦН и ЦЗ, а денег на это нужно много.
