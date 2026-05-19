Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2

Игрок «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд лиги.

Нападающий «Борнмута » Эли Жуниор Крупи установил рекорд АПЛ благодаря голу в ворота «Манчестер Сити » в 37-м туре.

19-летний француз открыл счет в матче на 39-й минуте с передачи Адриена Трюффера.

Крупи стал первым тинейджером (не старше 20 лет), забившим 13 голов в дебютном сезоне АПЛ . По 12 мячей забивали Робби Фаулер («Ливерпуль », 1993/94) и Робби Кин («Ковентри », 1999/2000).

Подробная статистика футболиста, игравшего в прошлом сезоне за «Лорьян» в Лиге 2.

