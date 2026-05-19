Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2
Игрок «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд лиги.
Нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи установил рекорд АПЛ благодаря голу в ворота «Манчестер Сити» в 37-м туре.
19-летний француз открыл счет в матче на 39-й минуте с передачи Адриена Трюффера.
Крупи стал первым тинейджером (не старше 20 лет), забившим 13 голов в дебютном сезоне АПЛ. По 12 мячей забивали Робби Фаулер («Ливерпуль», 1993/94) и Робби Кин («Ковентри», 1999/2000).
Подробная статистика футболиста, игравшего в прошлом сезоне за «Лорьян» в Лиге 2, доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37361 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports Premier League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кто понял, тот понял