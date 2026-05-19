  • Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2
Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2

Нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи установил рекорд АПЛ благодаря голу в ворота «Манчестер Сити» в 37-м туре.

19-летний француз открыл счет в матче на 39-й минуте с передачи Адриена Трюффера.

Крупи стал первым тинейджером (не старше 20 лет), забившим 13 голов в дебютном сезоне АПЛ. По 12 мячей забивали Робби ФаулерЛиверпуль», 1993/94) и Робби КинКовентри», 1999/2000).

Подробная статистика футболиста, игравшего в прошлом сезоне за «Лорьян» в Лиге 2, доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports Premier League
Комментарии

Ему всего 19!
во Франции конечно страшный конвейер талантов. Им хоть реально две сборные на ЧМ отправляй
во Франции конечно страшный конвейер талантов. Им хоть реально две сборные на ЧМ отправляй
тока почему то только в нападении или в защите
Превзойти Бога, всё равно невозможно
Кто понял, тот понял
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом», «Челси» победил «Тоттенхэм»
19 мая, 21:09
«Арсенал» стал чемпионом после ничьей «Ман Сити» и «Борнмута» – 1:1. Холанд ответил на гол Крупи
19 мая, 20:25
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
15 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
22 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
37 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
44 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
46 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
4 минуты назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
7 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
12 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
24 минуты назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
31 минуту назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
54 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
