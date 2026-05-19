Лаутаро о психологе: «Терапия помогла мне. Я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером?»
Лаутаро Мартинес о психологе: терапия помогла мне.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, как ему помогла работа с психологом.
«У меня было много разных проблем, особенно за пределами поля – еще до рождения дочери. И терапия помогла мне, например, справиться с моментами, когда я не забивал.
Иногда я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером? Только представьте, как далеко способен зайти человеческий разум.
Вот тогда я понял, что мне нужна поддержка – я попал в ловушку. Даже и сейчас я продолжаю посещать клубного психолога. Он поддерживал меня в течение 46 дней, пока я был травмирован, и это было непросто», – поведал чемпион мира в составе сборной Аргентины.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37361 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии