Лаутаро о психологе: «Терапия помогла мне. Я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером?»

Лаутаро Мартинес о психологе: терапия помогла мне.

Нападающий «Интера » Лаутаро Мартинес рассказал, как ему помогла работа с психологом.

«У меня было много разных проблем, особенно за пределами поля – еще до рождения дочери. И терапия помогла мне, например, справиться с моментами, когда я не забивал.

Иногда я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером? Только представьте, как далеко способен зайти человеческий разум.

Вот тогда я понял, что мне нужна поддержка – я попал в ловушку. Даже и сейчас я продолжаю посещать клубного психолога. Он поддерживал меня в течение 46 дней, пока я был травмирован, и это было непросто», – поведал чемпион мира в составе сборной Аргентины .