  • «Наполи» и «Аталанта» ведут переговоры с Сарри. Неаполитанцы готовы платить 2,7 млн евро в год плюс премии, бергамаски – больше
«Наполи» и «Аталанта» ведут переговоры с Сарри. Неаполитанцы готовы платить 2,7 млн евро в год плюс премии, бергамаски – больше

Сарри выбирает между «Наполи» и «Аталантой».

«Наполи» и «Аталанта» ведут борьбу за Маурицио Сарри.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, неаполитанцы предложили своему бывшему тренеру контракт на два года с зарплатой 2,7 млн евро плюс премии, привязанные к выступлениям в чемпионате и Лиге чемпионов. Этот вариант кажется 67-летнему специалисту соблазнительным, но решение еще не принято, никаких договоренностей не заключено.

Параллельно работу над приглашением Сарри ведет «Аталанта». Бергамаски предлагают больше денег и могут добавить к контракту на два года опцию продления либо сразу предложить трехлетний. Сегодня будущий спортивный директор «Аталанты» Кристиано Джунтоли общался с тренером, и давление на последнего описывается как «серьезное».

Сейчас Сарри тренирует «Лацио». В этом сезоне команда стала серебряным призером Кубка Италии, а в чемпионате идет на 9-м месте и выше уже не поднимется.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
чем Аталанту Палладино не устраивает?
Ответтвой сорт протеина
Tem bolee v LK oni budut cut li ne qlavnımi favoritami
Палладино лучший тренер для Аталанты
ОтветБуратино55
Перкасси ошиблись, когда вместо него перед сезоном выбрали Юрича, неужели теперь хотят ошибиться еще раз?
Наполи выиграл два скудетто за три года, чтобы опять вернуться за Сарри… Надеюсь, что это просто утка очередная
Ответusen
Ну футбол хороший он еще ставить умеет. Мертвый Лацио с придурковатым президентом и то умудрялся серебро брать. В Наполи возможности куда выше
У Конте и Сарри футбол вообще разный. 2 сезона покупали игроков под Конте, теперь их куда девать?
про топаря Мотту даже в Италии походу все забыли
С такими раскладами его и Динамо может пригласить
ОтветMark Borisovich
Кто не понял Шварц просит от Динамо почти столько же сколько Наполи даёт Сарри
вот это драка за деда, совсем беда с тренерами нынче.
