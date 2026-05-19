«Наполи» и «Аталанта» ведут переговоры с Сарри. Неаполитанцы готовы платить 2,7 млн евро в год плюс премии, бергамаски – больше

Сарри выбирает между «Наполи» и «Аталантой».

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, неаполитанцы предложили своему бывшему тренеру контракт на два года с зарплатой 2,7 млн евро плюс премии, привязанные к выступлениям в чемпионате и Лиге чемпионов. Этот вариант кажется 67-летнему специалисту соблазнительным, но решение еще не принято, никаких договоренностей не заключено.

Параллельно работу над приглашением Сарри ведет «Аталанта ». Бергамаски предлагают больше денег и могут добавить к контракту на два года опцию продления либо сразу предложить трехлетний. Сегодня будущий спортивный директор «Аталанты» Кристиано Джунтоли общался с тренером, и давление на последнего описывается как «серьезное».

Сейчас Сарри тренирует «Лацио ». В этом сезоне команда стала серебряным призером Кубка Италии, а в чемпионате идет на 9-м месте и выше уже не поднимется.