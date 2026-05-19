Девушка Неймара о вызове форварда на ЧМ-2026: «Это не удача, а результат самоотдачи, мужества и любви к своему делу. Я видела, как ты поднимался после насмешек и разочарований, не сдавался»

Девушка Неймара о вызове на ЧМ-2026: это не удача, а результат самоотдачи.

Девушка Неймара Бруна Бьянкарди прокомментировала вызов форварда «Сантоса » в сборную Бразилии на ЧМ-2026 .

«Любимый, я видела и проживала вместе с тобой трудные времена, усталость, скрытую за твоей улыбкой, боль, которую ты терпел в тишине и в нашей комнате, твои жертвы, я видела, как ты продолжал идти, когда устал – даже когда, казалось, легче было сдаться.

Я видела, как ты поднимался после разочарований, нападок, насмешек, сенсационных заголовков... Признаюсь, во многих моментах я очень беспокоилась о твоем психологическом состоянии. Но ты никогда не сдавался, как и мы – твоя семья, родители, сестра, твоя команда, твои друзья.

Я также видела, как Бразилия просила за вас! Было любопытно видеть, как много людей признают то, что многие пытались стереть. И это лишь придало мне уверенности, что ты до сих пор верно шел к своей цели, и что история, которую ты написал в футболе, уже прекрасна!

Теперь начинается новый этап, возможно, самый ожидаемый для тебя. И этот вызов – не удача. Это результат твоей самоотдачи, веры, усилий, мужества и любви к своему делу! Я знаю, чего стоит для тебя носить эту футболку. Я знаю, как ты мечтал об этом моменте, как часто молча работал в тишине, чтобы заслужить его. И теперь он настал. Мы с семьей всегда будем рядом – в радости или печали, в победах и поражениях, в хорошие и плохие дни. Мы любим тебя бесконечно. Пусть Бог благословит, защитит и сохранит тебя. Пришло твое время. Сияй», – написала Бьянкарди в инстаграме.