«Атлетико» интересен 20-летний вингер «Порту» Виллиам Гомес
«Атлетико» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Порту» Виллиама Гомеса.
По данным Фабрицио Романо, контакты относительно трансфера 20-летнего бразильского вингера уже состоялись, теперь решение за «драконами».
Контракт Гомеса рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Виллиам забил 8 голов и сделал 1 ассист в 28 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
