«Атлетико» интересен 20-летний вингер «Порту» Виллиам Гомес

«Атлетико » заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Порту» Виллиама Гомеса .

По данным Фабрицио Романо , контакты относительно трансфера 20-летнего бразильского вингера уже состоялись, теперь решение за «драконами».

Контракт Гомеса рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Виллиам забил 8 голов и сделал 1 ассист в 28 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика – здесь .