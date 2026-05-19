Матвей Кисляк: «Сезон получился провальным – сложно подобрать другие слова. Обидно, но это бесценный опыт. Все самое интересное впереди»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал провальным завершившийся сезон Мир РПЛ .

По итогам сезона армейцы заняли пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. В заключительном туре ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

«Очень непросто собрать все мысли, которые у меня есть, и подвести итог этого сезона. Да, последний матч завершился удачно, но это не отменяет того факта, что сезон, как я сказал ранее в интервью, получился провальным для нас. Да, может, что-то сказал на эмоциях, но другие слова в этой ситуации подобрать сложно.

Мы всегда хотим побеждать и занимать высокие места в таблице, мы делаем для этого все и каждый день выкладываемся полностью, но этого порой не хватает. Это жизнь, и надо проходить через трудности, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, обидно, что получилось именно так, но это бесценный опыт для меня и для команды.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку! В любой ситуации вы были с нами, и мы преодолевали эти трудности вместе.

Все самое интересное впереди❤️💙», – написал Кисляк в своем телеграм-канале.