«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
«Саутгемптон» намерен оспорить решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить клуб из финала плей-офф Чемпионшипа.
Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.
По информации Бена Джейкобса, «Саутгемптон» подаст апелляцию. Клуб считает это решение несправедливым и рассматривает все юридические возможности.
На данный момент клуб из графства Гэмпшир не сделал никакого официального заявления.
