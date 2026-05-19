  «Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым

«Саутгемптон» намерен оспорить решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить клуб из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

По информации Бена Джейкобса, «Саутгемптон» подаст апелляцию. Клуб считает это решение несправедливым и рассматривает все юридические возможности.

На данный момент  клуб из графства Гэмпшир не сделал никакого официального заявления.

«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за АПЛ. Из-за аналитика-шпиона на тренировке соперника

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
logoСаутгемптон
logoчемпионшип
logoпремьер-лига Англия
logoМидлсбро
logoХалл

А что, уже завершилось расследование с чётко доказанным фактом шпионажа и официально вынесенным вердиктом? Раз нет, то формально Саут пока лишь обвиняемый с правом на презумцию невиновности. Соответственно, никаких исключений быть пока не должно.
ОтветS100 Winner
А кто-то подавал в суд?
ОтветChernoy
Раз не было завершённого расследования и официально доказанной вины клуба, тогда на основании чего дисквалификация? Лишь на основе обвинений, а не доказанного факта?
Не святые Святые
Как раз к плей-офф сезона 26/27 и вынесут решение :)
Ну вот и Саутгемптон утрачивает свое прозвище...
Материалы по теме
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за АПЛ. Из-за аналитика-шпиона на тренировке соперника
19 мая, 18:40
«Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после отстранения «Саутгемптона» за шпионаж: «Это четкий сигнал для будущего футбола»
19 мая, 18:26
«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
19 мая, 17:54
