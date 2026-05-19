«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым

«Саутгемптон» оспорит наказание за шпионаж.

«Саутгемптон» намерен оспорить решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить клуб из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона » был пойман на записи тренировки «Мидлсбро » и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла », но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

По информации Бена Джейкобса, «Саутгемптон» подаст апелляцию. Клуб считает это решение несправедливым и рассматривает все юридические возможности.

На данный момент клуб из графства Гэмпшир не сделал никакого официального заявления.

