  Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»

Уэйн Руни оценил достижения Пепа Гвардиолы в английском футболе.

«Я видел много сравнений с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времен, но Пеп точно лучший в своем поколении, причем с огромным отрывом.

Я видел, как люди говорят о лояльности Гвардиолы на протяжении 10 лет, и это невероятно, но Фергюсон был лоялен клубу 26 лет. Если вы действительно задумаетесь об этом сроке, 26 лет в одном клубе – это совершенно поразительно.

Когда сэр Алекс пришел в «Манчестер Юнайтед», ситуация была совершенно иной. Ему чуть ли не с нуля пришлось выстраивать этот клуб, чтобы он вновь стал успешной силой в английском футболе, а вот у Пепа такой необходимости не было.

Но то, чего он добился в плане полного доминирования... тут вопросов быть не может», – отметил экс-форвард «МЮ».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37361 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии

Смешно читать икспердов, считающих, что у великого Ферги были какие-то особые финансовые возможности.
Основу супер МЮ на рубеже 90-х - 2000х составляли собственные воспитанники.

А Абердин под руководством молодого Ферги в начале 1980х по финансам вообще был любительским по сути клубом, что не помешало ему выиграть в 1983 Кубок Кубков, по делу абсолютно обыграв в финале мадридский Реал.

Для меня Ферги - лучший тренер в мире в последние 30 лет как минимум.
Ответbel01
Это зумеры
Для них МЮ - что-то типа Спартака в 90х.
Хотя там история становления на трон вообще не из денег состояла.
Комментарий скрыт
Фергюсон 25+ лет был у руля МЮ без особых кризисов.
к сравнению лучшие тренеры современности Клопп и Гвардиола выгорели за 10 лет работы в своих клубых.
Так соцсетей не было и такого потока информации, где после каждого неудачного матча ты будешь лысым шарлатаном или гением в очках, чей Ливерпуль продырявили:))
Скажите это какому-нибудь Бэкхэму в 98))
Каждому поколению свой любимец
В целом прав. Пускай Пеп без денег что нибудь построит. А Хейтеры вспомнят про Абердин Фергюсона который выйгрывал в финале у реала .
Комментарий скрыт
Пеп пришел в команду, которая за год до него выиграла титул. До Ферги МЮ 20 лет не становился чемпионом.
Комментарий скрыт
Ответdinamo39
Комментарий скрыт
Во-первых, Пеп ничего не выиграл в первом сезоне, во-вторых, суть в том, что Пеп пришел в команду, которая и без него могла стать чемпионом, а МЮ Фергюсона был середняком и он из академии построил команду, которая доминировала в Англии 20 лет.
Вместо сравнения скажу забавную вещь: во времена САФа Сити, конечно, был не ровня МЮ. Сам Сэр Алекс любил периодически подстебать, типа «всё, что они могут, это говорить о нас» (цитата реальна его)

Пеп же перевернул картину с ног на голову и все насмешки со стороны фанов МЮ в сторону Сити кажутся смешными последнее лет 10

Ну а так, две легенды, что уж тут говорить
Лол
Сити начал своё восхождение на трон ещё до Пепа, пару раз щелкнув по носу Ферги.
В этот клуб и пришел Пеп.
Теперь посмотри куда пришел Ферги и что из себя представлял МЮ.
Что там Пеп перевернул? Сити был чемпионом и до Пепа. А то, что МЮ в кризисе уже много лет - заслуга не Пепа, а "эффективных менеджеров" МЮ
Ферги был тренером моего любимого клуба 26 лет... Именно при нём я начал болеть с МЮ, с того самого финала ЛЧ 1999г....Он великий..... Но сейчас другие времена, другие условия.... Пеп - лучший тренер 21 века(пока, впереди ещё 74 года), Ферги лучший в 20 веке....Сравнивать их бесполезно: оба Великие люди, которые оказали огромное влияние на мировой футбол)
с какого перепугу ферги лучший тренер двадцатого века,за то что в 1999 году в финале от баварии отскочили?
Ну он во первых: выигрывал в 90-е годы 20 века, а во вторых подготовил фундамент, что бы выигрывать ещё больше десятилетия уже в 21 веке.... У кого-нибудь из тренеров 20-го века есть такие достижения?
Ригоберка опять отжег, умудрившись провести саркастические аналогии между Фергюсоном у руля Абердина и "величайшими" тренерами Стяуа/Црвены Звезды, взявших в свое время КЕЧ.

В Црвене Звезде вообще-то играла целая россыпь талантливых игроков европейского и мирового уровня (Савичевич, Панчев, Просинечки, Югович, Михайлович, Белодедич, чуть раньше был еще Стойкович). А кто из сопоставимых по индивидуальному классу игроков был у Фергюсона в Абердине, кроме Гордона Стракана?
И то ЦЗ взяла КЕЧ-1991 игрой вторым номером, дотянув в финале до серии послематчевых пенальти. Равно как и Стяуа в финале КЕЧ-1986. При этом "Стяуа" объективно повезло с турнирной сеткой (соперники по КЕЧ-1985/86 - датский "Вейле", венгерский "Гонвед", финский "Куусюси", бельгийский "Андерлехт", испанская "Барселона"). При этом за весь турнир КЕЧ-1985/86 румынский клуб не обыграл в основное время ни одного топ-соперника (европейского гранда); затем еще проиграл Межконтинентальный кубок "Ривер Плейту". Но, правда, обыграл киевское "Динамо" Лобановского в Суперкубке УЕФА-1986 в феврале 1987г. (хотя киевляне тогда были чуть хуже самих себя образца 1986 года + в составе "Стяуа" уже появился великий Хаджи).
А вот "Абердин" Фергюсона неоднократно и по делу обыгрывал гранды: кроме победы над "Реалом" 2:1 в финале КЕК-1983, была еще победа в 1/4 финала над "Баварией" 3:2 и победа над обладателем КЕЧ-1982/83 "Гамбургом" в борьбе за Суперкубок УЕФА-1983 (0:0, 2:0).
В каком месте тут вообще можно сравнивать "Абердин" Фергюсона, собиравшего скальпы европейских грандов, и "Стяуа"-1986, фактически никого из топов ни разу не обыгравшего?

P.S. Определенная логика в словах Руни присутствует, но, в моем понимании, Гвардиола как тренер сильнее сэра Алекса.
Хочу посмотреть на Гвардиолу в клубе, где ему не купят кого угодно, ну и не в гегемон, как он в Баварию тогда перешел.
Сказал и перечеркнул всю историю МЮ до шотландца, будто никогда не было малышей Басби и Джорджа Бэста.
Каким образом перечеркнул то? Басби ушел в 69 году, Фергюсон пришел в 86. За этот период Юнайтед не взяли ни одного чемпионства и скатились в середняки. Басби взял 5 чемпионств за 26 лет, Фергюсон 13 за 27 лет. Фергюсон превратил МЮ из середняка в один из крупнейших в мире клубов и крупнейший клуб Англии.
Пеп же безусловно гений, но как и многие повторюсь - изначально в тепличных условиях.
