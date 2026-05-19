Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
«Я видел много сравнений с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времен, но Пеп точно лучший в своем поколении, причем с огромным отрывом.
Я видел, как люди говорят о лояльности Гвардиолы на протяжении 10 лет, и это невероятно, но Фергюсон был лоялен клубу 26 лет. Если вы действительно задумаетесь об этом сроке, 26 лет в одном клубе – это совершенно поразительно.
Когда сэр Алекс пришел в «Манчестер Юнайтед», ситуация была совершенно иной. Ему чуть ли не с нуля пришлось выстраивать этот клуб, чтобы он вновь стал успешной силой в английском футболе, а вот у Пепа такой необходимости не было.
Но то, чего он добился в плане полного доминирования... тут вопросов быть не может», – отметил экс-форвард «МЮ».
Основу супер МЮ на рубеже 90-х - 2000х составляли собственные воспитанники.
А Абердин под руководством молодого Ферги в начале 1980х по финансам вообще был любительским по сути клубом, что не помешало ему выиграть в 1983 Кубок Кубков, по делу абсолютно обыграв в финале мадридский Реал.
Для меня Ферги - лучший тренер в мире в последние 30 лет как минимум.
Для них МЮ - что-то типа Спартака в 90х.
Хотя там история становления на трон вообще не из денег состояла.
к сравнению лучшие тренеры современности Клопп и Гвардиола выгорели за 10 лет работы в своих клубых.
Пеп же перевернул картину с ног на голову и все насмешки со стороны фанов МЮ в сторону Сити кажутся смешными последнее лет 10
Ну а так, две легенды, что уж тут говорить
Сити начал своё восхождение на трон ещё до Пепа, пару раз щелкнув по носу Ферги.
В этот клуб и пришел Пеп.
Теперь посмотри куда пришел Ферги и что из себя представлял МЮ.
В Црвене Звезде вообще-то играла целая россыпь талантливых игроков европейского и мирового уровня (Савичевич, Панчев, Просинечки, Югович, Михайлович, Белодедич, чуть раньше был еще Стойкович). А кто из сопоставимых по индивидуальному классу игроков был у Фергюсона в Абердине, кроме Гордона Стракана?
И то ЦЗ взяла КЕЧ-1991 игрой вторым номером, дотянув в финале до серии послематчевых пенальти. Равно как и Стяуа в финале КЕЧ-1986. При этом "Стяуа" объективно повезло с турнирной сеткой (соперники по КЕЧ-1985/86 - датский "Вейле", венгерский "Гонвед", финский "Куусюси", бельгийский "Андерлехт", испанская "Барселона"). При этом за весь турнир КЕЧ-1985/86 румынский клуб не обыграл в основное время ни одного топ-соперника (европейского гранда); затем еще проиграл Межконтинентальный кубок "Ривер Плейту". Но, правда, обыграл киевское "Динамо" Лобановского в Суперкубке УЕФА-1986 в феврале 1987г. (хотя киевляне тогда были чуть хуже самих себя образца 1986 года + в составе "Стяуа" уже появился великий Хаджи).
А вот "Абердин" Фергюсона неоднократно и по делу обыгрывал гранды: кроме победы над "Реалом" 2:1 в финале КЕК-1983, была еще победа в 1/4 финала над "Баварией" 3:2 и победа над обладателем КЕЧ-1982/83 "Гамбургом" в борьбе за Суперкубок УЕФА-1983 (0:0, 2:0).
В каком месте тут вообще можно сравнивать "Абердин" Фергюсона, собиравшего скальпы европейских грандов, и "Стяуа"-1986, фактически никого из топов ни разу не обыгравшего?
P.S. Определенная логика в словах Руни присутствует, но, в моем понимании, Гвардиола как тренер сильнее сэра Алекса.
Пеп же безусловно гений, но как и многие повторюсь - изначально в тепличных условиях.