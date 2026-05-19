Баринов о свисте болельщиков «Локомотива»: «До конца не понимают, почему я ушел, наверное. У всех свое мнение и видение»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал свист со стороны болельщиков «Локомотива» во время дерби в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).
Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» зимой этого года, подписав контракт до 2029 года.
– Что заставляет думать, какие факторы, что у ЦСКА будет все нормально в следующем сезоне?
– Надо всегда работать и верить в лучшее.
– А кроме этого – вы адаптировались в команде, уже чувствуете себя своим?
– Я с первого дня адаптировался в коллективе. Не перешел же в какой-то иностранный клуб, а перешел в московский клуб, где все ребята знакомые. Никаких проблем с этим не было.
– Вам свистели с трибун локомотивские болельщики, но после игры они же подходили за фото и говорили добрые слова. Чем объясняете такую разницу?
– У всех свое мнение и видение. Подходили искренние ребята, я им благодарен за поддержку. А кто свистит, наверное, до конца не понимают, почему я ушел из «Локомотива», – сказал Баринов.
Не жалею об уходе этого недокапитана и недоопорника, печально только, что он капитанскую повязку кЛуба носил
Ладно, тебя руководство обидело и ты ушел к конкуренту но зачем радоваться голам больше тех, кто их забил? На глазах фанатов? После этого подходишь и типа хлопаешь им. Безмозглый придурок.
Как говорила моя бабушка, умер Максим и х.. с ним.