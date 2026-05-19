  • Баринов о свисте болельщиков «Локомотива»: «До конца не понимают, почему я ушел, наверное. У всех свое мнение и видение»
Баринов о свисте болельщиков «Локомотива»: «До конца не понимают, почему я ушел, наверное. У всех свое мнение и видение»

Дмитрий Баринов: те, кто мне свистит, не понимают, почему я ушел из «Локомотива».

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал свист со стороны болельщиков «Локомотива» во время дерби в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» зимой этого года, подписав контракт до 2029 года.

– Что заставляет думать, какие факторы, что у ЦСКА будет все нормально в следующем сезоне?

– Надо всегда работать и верить в лучшее.

– А кроме этого – вы адаптировались в команде, уже чувствуете себя своим?

– Я с первого дня адаптировался в коллективе. Не перешел же в какой-то иностранный клуб, а перешел в московский клуб, где все ребята знакомые. Никаких проблем с этим не было.

– Вам свистели с трибун локомотивские болельщики, но после игры они же подходили за фото и говорили добрые слова. Чем объясняете такую разницу?

– У всех свое мнение и видение. Подходили искренние ребята, я им благодарен за поддержку. А кто свистит, наверное, до конца не понимают, почему я ушел из «Локомотива», – сказал Баринов.

Все понимают. Карман греет душу
Roman
Даже если и так, то это нормально. Как будто комментаторы не хотят повышение зарплаты у себя на работе.
Pravdorub Victorovich
Комментаторы, когда ходят на работу несут ответственность только за себя и свою семью и не клянутся работодателю в вечной преданности, если выбрать работу с более высокой зарплатой, таким образом поступок комментатора будет логичен, поскольку качество жизни его семьи будет в приоритете. А футболист несет ответственность не только за своих близких, но еще и за огромное количество болельщиков благодаря которым он себе и обеспечивает далеко не бедную жизнь, славу и внимание к своей персоне; перед клубом, который воспитал его, поверил и дал дорогу в в большой спорт. Поэтому болельщики могут обоснованно высказывать недовольство, когда капитан и лидер команды бросает команду в середине сезона и фанатов, которые за него всегда были горой и поддерживали, даже когда этот скудоумный про Спартак заряжал и ему угрожали Мясные Ультрас, когда удалялся бездумно, когда орал с выпученными глазами на судей, когда выносил внутрянку команды в прессу со словами, что «им всем до звезды, но я не такой», вместо того, чтобы решить это внутри раздевалки, как делают настоящие капитаны. Вместо этого «клоун» приходит в ЦСКА и первым делом заявляет, что он «вернулся домой». Поступок Баринова, что-то на уровне перехода Марио Фернандеса в Зенит, а как по мне возможно даже хуже, или там тоже деньги решают и ладно?
Этот дурачок вроде как обещал «правду» рассказать, почему ушёл. Сезон закончился, а «правды» до сих пор нет, но это и не нужно. Все и так знают, что ты ушёл за баблом. Ничем не лучше Глушакова оказался
Mr. Shady
Глушаков, как известно, "ушёл за титулами" :)
Дмитрий Климов_1116236878
Ну да, но по крайней мере Глушаков не говорил, что в другом клубе, кроме Локомотива в России играть не будет
Как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?)
alexman1996
А что ему говорить, если его агент уже сказал, что Локо предлагал контракт с 40% понижением зарплаты. Вроде агент для этого ( не только, само собой) и нужен, чтоб отвечать на вопросы о контракте
Да ты сам то хоть понимаешь?
Капитан и воспитанник клуба уходит в середине сезона к прямому конкуренту, который на пару очков отставал от Локо и перед началом второй половины сезона, как думалось, мог серьезно претендовать на медали. Тем более Ротенберг проделывал работу, чтобы удержать Баринова, но этот иуда выбрал другой путь.

Не жалею об уходе этого недокапитана и недоопорника, печально только, что он капитанскую повязку кЛуба носил
Фанаты, которые пошли ему руку жать и фоткаться - куколды.
Ладно, тебя руководство обидело и ты ушел к конкуренту но зачем радоваться голам больше тех, кто их забил? На глазах фанатов? После этого подходишь и типа хлопаешь им. Безмозглый придурок.
тот самый Кадрус
Как понять, что он больше радовался? Радовался и всё. Дивеев тоже радовался в Зените, когда сам причём забил. Но не праздновал, как и положено. Никто слова ему плохого не сказал.
Светлана Агейкина
Вот именно что праздновал. И не надо сравнивать Дивеева с Бариновым. Дима воспитанник, с детства в клубе, капитан. Тьфу мля....
Как раз наоборот - до конца понимают почему ты ушел
Разве не за бабками? Нет?
В Локомотиве какая-то заразная болезнь появилась. Сначала Игнашевич, затем Глушаков, а сейчас Баринов и все бегут не просто так, а за большими деньгами.
Kvakin
За деньгами в Зенит идут. В ЦСКА идут за временем игровым, там всем играть дают. У Баринова так обстоятельства личные сложились. Никаких больших денег в ЦСКА нет.
Светлана Агейкина
Не помню, чтобы Игнашевич или Баринов сидели на скамейке в Локомотиве. Не надо делать им отмазки, ушли они как раз из-за денег. Прекрасно помню, как болельщики Локо рисовали шаржи Игнаш$вича
Всем болелам паровоза давно пора перевернуть страницу с этой гопотой.
Как говорила моя бабушка, умер Максим и х.. с ним.
