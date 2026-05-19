Баринов о свисте болельщиков «Локомотива»: «До конца не понимают, почему я ушел, наверное. У всех свое мнение и видение»

Дмитрий Баринов: те, кто мне свистит, не понимают, почему я ушел из «Локомотива».

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал свист со стороны болельщиков «Локомотива» во время дерби в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» зимой этого года, подписав контракт до 2029 года.

– Что заставляет думать, какие факторы, что у ЦСКА будет все нормально в следующем сезоне?

– Надо всегда работать и верить в лучшее.

– А кроме этого – вы адаптировались в команде, уже чувствуете себя своим?

– Я с первого дня адаптировался в коллективе. Не перешел же в какой-то иностранный клуб, а перешел в московский клуб, где все ребята знакомые. Никаких проблем с этим не было.

– Вам свистели с трибун локомотивские болельщики, но после игры они же подходили за фото и говорили добрые слова. Чем объясняете такую разницу?

– У всех свое мнение и видение. Подходили искренние ребята, я им благодарен за поддержку. А кто свистит, наверное, до конца не понимают, почему я ушел из «Локомотива », – сказал Баринов.