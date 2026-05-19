ФИФА запретит фанатам приносить дореволюционный флаг Ирана на игры сборной на ЧМ-2026. Он используется диаспорой в знак протеста против действующего режима

На матчи Ирана на ЧМ-2026 не будут пускать с дореволюционным флагом.

ФИФА запретит болельщикам сборной Ирана приносить на матчи ЧМ-2026 флаг, использовавшийся до Исламской революции 1979 года.

Дореволюционный флаг Ирана по цветам схож с официальным государственным флагом Исламской Республики Иран. Оба имеют красно-бело-зеленые полосы, однако на прежнем флаге в центре белой полосы изображены лев и солнце, в то время как на нынешнем – каллиграфическая версия слова «Аллах» и надпись «Аллаху акбар».

Представители иранской диаспоры продолжают использовать дореволюционную символику в знак протеста против действующего режима. На ЧМ-2022 многие фанаты приходили с флагом старого образца на матчи сборной против Англии, Уэльса и США. При этом некоторых из них не пропускали на стадион.

По данным The Athletic, ФИФА намерена не допустить присутствия дореволюционного флага и других предметов антиправительственного характера на играх ЧМ-2026 . Иранская футбольная федерация ранее направляла свой список требований, в который входило «уважение к иранскому флагу».