Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш такого сезона без трофея будет высшей несправедливостью»

Генич о Кубке России: мне кажется, что выиграет «Краснодар».

Комментатор Константин Генич считает, что «Краснодар» выиграет FONBET Кубок России в этом сезоне.

В Суперфинале турнира «Краснодар» сыграет со «Спартаком ». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

«Если отталкиваться от потенциала «Краснодара », то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной?

Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью», – сказал Генич.