Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш такого сезона без трофея будет высшей несправедливостью»
Комментатор Константин Генич считает, что «Краснодар» выиграет FONBET Кубок России в этом сезоне.
В Суперфинале турнира «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».
«Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной?
Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью», – сказал Генич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
когда Спартак его забанил на камент несколько лет назад, он на коленях ползал по всем медиа - типа разрешите мне каментить Спартак, я хороший
ну он типа выступал за нас... 1 матч... не воспитанник, но из системы..
хотя видали мы этих "воспитанников" в виде погребняков, тарасовых и прочих торбинских, которые потом грязь на клуб лили, я уж не говорю про изделие номер 22.