Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»

Гьян о незабитом пенальти в матче с Уругваем на ЧМ: люди все еще оскорбляют меня.

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян рассказал, что его до сих пор оскорбляют за незабитый пенальти в матче с Уругваем на ЧМ-2010 .

В конце дополнительного времени матча 1/4 финала чемпионата мира форвард южноамериканцев Луис Суарес рукой отбил летевший в пустые ворота мяч. Арбитр удалил уругвайца и назначил пенальти. Гьян подошел к точке и пробил в перекладину. В серии пенальти Гана уступила (3:5) и покинула турнир.

«Если бы я был Суаресом, я бы сделал то же самое, чтобы спасти свою страну. Мяч летел в ворота, и он сыграл рукой, сохранив шансы своей команды на победу.

Его удалили с поля, а потом я пошел исполнять пенальти в последние секунды матча. Было бы справедливо, если бы мы выиграли, но, к сожалению, я не реализовал 11-метровый – мяч попал в перекладину.

На какое-то время этот пенальти стал самым известным в мире – о нем говорили все. Но это часть игры. Жизнь продолжается. Вскоре мне пришлось пробить еще один пенальти – я был первым игроком Ганы, бившим в серии послематчевых пенальти, и я забил.

Помню, как через два месяца я перешел в «Сандерленд » из «Ренна » за рекордную для клуба сумму в 13 миллионов фунтов. Тогда тренер Стив Брюс сказал: «У тебя есть яйца – не забить решающий пенальти, а потом вернуться и забить первый в серии послематчевых пенальти. Вот главная причина, по которой я тебя подписал».

Хотя в тот вечер я что-то потерял – к сожалению, мы проиграли в серии пенальти, – я также чего-то добился. Это сделало меня сильнее и открыло передо мной новые возможности. Мы не стали первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира – сборная Марокко наконец-то преодолела этот барьер в 2022 году, – но мы очень гордимся тем, чего достигли тогда в Южной Африке.

Для Ганы это был потрясающий чемпионат мира, и лично для меня это тоже был прекрасный турнир. Это был один из самых исторических чемпионатов мира, в которых мы когда-либо участвовали, и все до сих пор о нем говорят. Мы создали наследие.

Суарес стал героем Уругвая, потому что спас свою команду. Иногда люди, которые не понимают Суареса, ненавидят его за то, что он сделал, но, оглядываясь назад, я не виню его за это. Он просто сделал то, что должен был сделать, чтобы спасти свою страну от вылета.

Какое-то время я был наивен, я думал о том, что люди говорили обо мне после моего промаха с пенальти, поэтому я тоже какое-то время ненавидел Луиса. Но сейчас я стал более зрелым. Позже я понял, что он поступил правильно ради своей страны. Он отличный игрок, у него была великолепная карьера, и он многого добился в футболе.

В психологическом плане мой промах с пенальти до сих пор причиняет мне боль. Иногда, когда я один думаю о прошлом, я чувствую, что подвел Африку, подвел свою страну. После того четвертьфинала люди были разочарованы и расстроены моим промахом.

Иногда люди все еще оскорбляют меня в социальных сетях – всякий раз, когда я публикую твит или историю в инстаграме, я вижу тысячи людей, восхваляющих меня, и лишь несколько человек вспоминают тот промах с пенальти в матче против Уругвая. Мне все еще кажется, что люди не забыли об этом, поэтому мне просто приходится с этим мириться. Возможно, мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь», – сказал Гьян.