  Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»
Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян рассказал, что его до сих пор оскорбляют за незабитый пенальти в матче с Уругваем на ЧМ-2010.

В конце дополнительного времени матча 1/4 финала чемпионата мира форвард южноамериканцев Луис Суарес рукой отбил летевший в пустые ворота мяч. Арбитр удалил уругвайца и назначил пенальти. Гьян подошел к точке и пробил в перекладину. В серии пенальти Гана уступила (3:5) и покинула турнир.

«Если бы я был Суаресом, я бы сделал то же самое, чтобы спасти свою страну. Мяч летел в ворота, и он сыграл рукой, сохранив шансы своей команды на победу.

Его удалили с поля, а потом я пошел исполнять пенальти в последние секунды матча. Было бы справедливо, если бы мы выиграли, но, к сожалению, я не реализовал 11-метровый – мяч попал в перекладину.

На какое-то время этот пенальти стал самым известным в мире – о нем говорили все. Но это часть игры. Жизнь продолжается. Вскоре мне пришлось пробить еще один пенальти – я был первым игроком Ганы, бившим в серии послематчевых пенальти, и я забил.

Помню, как через два месяца я перешел в «Сандерленд» из «Ренна» за рекордную для клуба сумму в 13 миллионов фунтов. Тогда тренер Стив Брюс сказал: «У тебя есть яйца – не забить решающий пенальти, а потом вернуться и забить первый в серии послематчевых пенальти. Вот главная причина, по которой я тебя подписал».

Хотя в тот вечер я что-то потерял – к сожалению, мы проиграли в серии пенальти, – я также чего-то добился. Это сделало меня сильнее и открыло передо мной новые возможности. Мы не стали первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира – сборная Марокко наконец-то преодолела этот барьер в 2022 году, – но мы очень гордимся тем, чего достигли тогда в Южной Африке.

Для Ганы это был потрясающий чемпионат мира, и лично для меня это тоже был прекрасный турнир. Это был один из самых исторических чемпионатов мира, в которых мы когда-либо участвовали, и все до сих пор о нем говорят. Мы создали наследие.

Суарес стал героем Уругвая, потому что спас свою команду. Иногда люди, которые не понимают Суареса, ненавидят его за то, что он сделал, но, оглядываясь назад, я не виню его за это. Он просто сделал то, что должен был сделать, чтобы спасти свою страну от вылета.

Какое-то время я был наивен, я думал о том, что люди говорили обо мне после моего промаха с пенальти, поэтому я тоже какое-то время ненавидел Луиса. Но сейчас я стал более зрелым. Позже я понял, что он поступил правильно ради своей страны. Он отличный игрок, у него была великолепная карьера, и он многого добился в футболе.

В психологическом плане мой промах с пенальти до сих пор причиняет мне боль. Иногда, когда я один думаю о прошлом, я чувствую, что подвел Африку, подвел свою страну. После того четвертьфинала люди были разочарованы и расстроены моим промахом.

Иногда люди все еще оскорбляют меня в социальных сетях – всякий раз, когда я публикую твит или историю в инстаграме, я вижу тысячи людей, восхваляющих меня, и лишь несколько человек вспоминают тот промах с пенальти в матче против Уругвая. Мне все еще кажется, что люди не забыли об этом, поэтому мне просто приходится с этим мириться. Возможно, мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь», – сказал Гьян.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FourFourTwo
Теперь это уже один из памятных моментов в футболе в принципе, часть истории футбола, тот матч был великолепен по напряжению.
Хороший форвард был, Асамоа Гьян
ОтветRoman
с хорошим аппетитом
ОтветRoman
да и брат Баффур запомнился, правда в основном российским болельщикам
Да, придётся с этим жить. Но это не трагедия, это спорт, никто ведь не умер.
ОтветPertinax Gandi
„Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти; я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее.“ — Билл Шенкли
Ответshturm15
Для болельщиков да, футбол это не спорт, это религия. Но футболисты просто зарабатывают деньги.
странно было обвинять Луиса. он сделал то что сделал бы ЛЮБОЙ другой игрок,впрочем, другой игрок уругвая, находясь в уголке ворота так же как и Луис поднял руку но мяч попал в руку СУареса.)) Ныть можно было если бы не дали пенку, и арбитр незаметил, но тут же красная+пенка а то что сами незабили пенку так это уже ваши проблемы.
ОтветTAGAY
За всех не говори, не все в одинаковой мере плюют на правила
ОтветМоутиньо оформляет 40
Если б все играли по правилам, исчезли бы и штрафные, и пенальти, и любые карточки. Но этого не происходит, правила нарушают все игроки, это часть игры. Суарес нарушил правила и получил адекватное своему поступку наказание, прописанное в правилах. Забей Гьян тот пенальти, и Луиса скорее бы жалели как бедолагу, который старался спасти свою сборную, но не смог.
Классная была тогда сборная у них, и у ивуарийцев тоже, хоть они не стрельнули
Это одна из игр в памяти , которые оставили сильное впечатление . Суарес просто продал душу дьяволу , казалось тогда , и африканцы дрогнули.
Это незабываемо , такое я только видел , когда СССР обыграли Югославию на ЧМ 86 по баскетболу , проигрывая 9 очков за 47 секунд ,забив 3 трёхи подряд . Слезы 18 го Диваца , примерно также это интервью.Гьяна.
Торжество спорта и духа спортсменов !
Сборная Гана тогда играла очень даже хорошо, был командный прессинг
скиньте смолу хотя бесполезно
там сено в голове
Помоему равная, игра была тогда, все справедливо
За что ненавидеть Суареса? Думаю, таких из-за этого момента пару фанатиков. По-хорошему если, он, вообще, должен был головой выбивать мяч, просто рефлекс другой сработал.
