  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роберто Мартинес: «Потеря Жоты стала тяжелым моментом, мы все должны бороться за его мечту. Его дух и сила всегда будут нашим «плюс один»
0

Роберто Мартинес: «Потеря Жоты стала тяжелым моментом, мы все должны бороться за его мечту. Его дух и сила всегда будут нашим «плюс один»

Роберто Мартинес: потеря Диогу Жоты стала очень тяжелым моментом.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что гибель Диогу Жоты стала тяжелым моментом для команды.

Футболист «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, игравший за «Пенафиэл», погибли в автокатастрофе на северо-западе Испании 3 июля 2025 года. У их Lamborghini лопнула шина при опережении другого автомобиля на высокой скорости. Машина врезалась в разделительную полосу и загорелась.

«Он наша сила, наша радость. У каждого из нас в жизни бывают очень трудные моменты. Потеря Диогу стала незабываемым и очень тяжелым моментом, и после этого мы все обязаны бороться за мечту Диогу, он всегда был примером для нашей сборной.

Дух, сила и пример Диогу Жоты всегда будут нашим «плюс один», – сказал Мартинес.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37361 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
logoСборная Португалии по футболу
Андре Тейшейра да Силва
logoРоберто Мартинес
logoвысшая лига Португалия
logoДиогу Жота
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
- полный газ, - провозгласил Мартинес

Пс. Жоту жаль, но чел сам выбрал небезопасное вождение на дорогах общего пользования. Вместо попыток выставить Диогу чуть ли не святым, лучше бы попытались донести в массы, что надо сделать вывод из такой ситуации и не лихачить.
ОтветPeter Parker
- полный газ, - провозгласил Мартинес Пс. Жоту жаль, но чел сам выбрал небезопасное вождение на дорогах общего пользования. Вместо попыток выставить Диогу чуть ли не святым, лучше бы попытались донести в массы, что надо сделать вывод из такой ситуации и не лихачить.
"шутка" в стиле нижнего интернета типа Хованского. Тебе осталось только начать жить в таком же сраче как он и разжиреть. Хотя может ты уже... но интеллект уже "там"...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
13 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
20 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
35 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
42 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
44 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
2 минуты назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
5 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
10 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
22 минуты назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
29 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
52 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем