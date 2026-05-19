Роберто Мартинес: «Потеря Жоты стала тяжелым моментом, мы все должны бороться за его мечту. Его дух и сила всегда будут нашим «плюс один»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что гибель Диогу Жоты стала тяжелым моментом для команды.
Футболист «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, игравший за «Пенафиэл», погибли в автокатастрофе на северо-западе Испании 3 июля 2025 года. У их Lamborghini лопнула шина при опережении другого автомобиля на высокой скорости. Машина врезалась в разделительную полосу и загорелась.
«Он наша сила, наша радость. У каждого из нас в жизни бывают очень трудные моменты. Потеря Диогу стала незабываемым и очень тяжелым моментом, и после этого мы все обязаны бороться за мечту Диогу, он всегда был примером для нашей сборной.
Дух, сила и пример Диогу Жоты всегда будут нашим «плюс один», – сказал Мартинес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
Пс. Жоту жаль, но чел сам выбрал небезопасное вождение на дорогах общего пользования. Вместо попыток выставить Диогу чуть ли не святым, лучше бы попытались донести в массы, что надо сделать вывод из такой ситуации и не лихачить.