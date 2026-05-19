«Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после отстранения «Саутгемптона» за шпионаж: «Это четкий сигнал для будущего футбола»

«Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после бана «Саутгемптона» за шпионаж.

«Мидлсбро» поприветствовал решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить «Саутгемптон» из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона » был пойман на записи тренировки «Мидлсбро » и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла », но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

«Футбольный клуб «Мидлсбро» приветствует результаты сегодняшнего заседания Дисциплинарной комиссии. Мы считаем, что это посылает четкий сигнал для будущего нашего футбола в плане спортивной честности и поведения.

Сейчас наш клуб сосредоточен на матче против «Халл Сити» на «Уэмбли» в субботу. Информация о билетах для наших болельщиков будет доступна в ближайшее время», – говорится в заявлении «Мидлсбро».