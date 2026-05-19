  • «Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после отстранения «Саутгемптона» за шпионаж: «Это четкий сигнал для будущего футбола»
«Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после отстранения «Саутгемптона» за шпионаж: «Это четкий сигнал для будущего футбола»

«Мидлсбро» поприветствовал решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить «Саутгемптон» из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

«Футбольный клуб «Мидлсбро» приветствует результаты сегодняшнего заседания Дисциплинарной комиссии. Мы считаем, что это посылает четкий сигнал для будущего нашего футбола в плане спортивной честности и поведения.

Сейчас наш клуб сосредоточен на матче против «Халл Сити» на «Уэмбли» в субботу. Информация о билетах для наших болельщиков будет доступна в ближайшее время», – говорится в заявлении «Мидлсбро».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Мидлсбро» в X
По-хорошему, должны были бы дать шанс 7-й команде сыграть с Боро, а потом уже финальный матч. А так получается какая-то пародия на РПЛ с её стыками
Так 7 команда уже в отпуске. Все разъехались небось. Это бессмысленно
А лучше с чемпионом Беларуси! А потом дальше-больше... В итоге все в АПЛ, а в ней команд 30. Бред
"Мы считаем, что это посылает четкий сигнал для будущего нашего футбола в плане спортивной честности и поведения". Ага, очень честно. Боро поделом слили двухматчевую серию, а теперь могут еще и в АПЛ выйти.
Даже если зайдут, сразу же вылетят. Новичкам в АПЛ и без того тяжело, а Мидлсбро даже на фоне Ипсвича слабовато выглядел
Не покупайте кофе, там где шпионите. Посыл для будущего)
Надеюсь проиграют, кабинетные клубы должны страдать
Материалы по теме
«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
19 мая, 17:54
