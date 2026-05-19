У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в РПЛ (37 763 человека), «Спартак» на 3-м месте, ЦСКА – на 5-м. На игре петербуржцев с красно-белыми в марте было больше всего зрителей – 57 777

«Зенит» стал самой посещаемой командой в РПЛ.

РФС опубликовал некоторые данные о посещаемости матчей Мир РПЛ .

На играх 30-го тура побывало более 160 000 человек (в среднем 20 тысяч на игре) – это лучший показатель с сентября 2019 года.

Больше всего в этом сезоне в среднем болельщики ходили на матчи «Зенита » – 37 763 человека. Выступления «Краснодара » смотрели в среднем 29 392 зрителя, «Спартака» – 23 720, «Балтики» – 17 138, ЦСКА – 15 457, «Динамо» – 15 264.

Самой посещаемой стала игра 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» – 57 777 зрителей.

3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек