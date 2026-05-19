У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в РПЛ (37 763 человека), «Спартак» на 3-м месте, ЦСКА – на 5-м. На игре петербуржцев с красно-белыми в марте было больше всего зрителей – 57 777

«Зенит» лучшая средняя посещаемость в РПЛ (37 763 человека), «Спартак» на 3-м месте, ЦСКА – на 5-м. На игре петербуржцев с красно-белыми в марте было больше всего зрителей – 57 777
РФС опубликовал некоторые данные о посещаемости матчей Мир РПЛ.
На играх 30-го тура побывало более 160 000 человек (в среднем 20 тысяч на игре) – это лучший показатель с сентября 2019 года.
Больше всего в этом сезоне в среднем болельщики ходили на матчи «Зенита» – 37 763 человека. Выступления «Краснодара» смотрели в среднем 29 392 зрителя, «Спартака» – 23 720, «Балтики» – 17 138, ЦСКА – 15 457, «Динамо» – 15 264.
Самой посещаемой стала игра 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» – 57 777 зрителей.
3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал РФС
И это при очень приличном маркетинге.
Так почему самый популярный клуб страны, имеет такую низкую посещаемость???
Что-то здесь не так.
Зенит — ЦСКА (2 мая 1959 года): Ленинградский максимум
Этот матч считается абсолютным рекордсменом чемпионатов СССР. Игра проходила на стадионе имени С.М. Кирова в Ленинграде. Уникальность арены заключалась в ее конструкции: трибуны располагались на склонах искусственного кольцевого холма.
Официальная вместимость стадиона составляла 100 000 мест. Однако в тот день интерес к матчу был колоссальным. Контролеры не справлялись с потоком, и болельщики заполнили не только скамейки, но и все бетонные лестницы, проходы и верхнюю кромку холма. По разным оценкам, матч смотрели 110 000 зрителей. Игра завершилась со счетом 1:1, но вошла в историю именно благодаря аудитории. Повторить этот рекорд в рамках чемпионата России пока невозможно из-за меньшей вместимости современных арен.
Я после этого отдельно просчитал все матчи и написал что руководитель Спартака лжёт, предоставив цифры.
Ну что, и здесь москвичи меня заминусуют? Это у вас в 13миллионной Москве + 9миллионной области не получается собрать пол стадиона, тогда как у Краснодара даже на Оренбург с Балтикой аншлаги!
