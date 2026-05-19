У «Зенита» лучшая средняя посещаемость в РПЛ (37 763 человека), «Спартак» на 3-м месте, ЦСКА – на 5-м. На игре петербуржцев с красно-белыми в марте было больше всего зрителей – 57 777

«Зенит» стал самой посещаемой командой в РПЛ.

РФС опубликовал некоторые данные о посещаемости матчей Мир РПЛ.

На играх 30-го тура побывало более 160 000 человек (в среднем 20 тысяч на игре) – это лучший показатель с сентября 2019 года.

Больше всего в этом сезоне в среднем болельщики ходили на матчи «Зенита» – 37 763 человека. Выступления «Краснодара» смотрели в среднем 29 392 зрителя, «Спартака» – 23 720, «Балтики» – 17 138, ЦСКА – 15 457, «Динамо» – 15 264.

Самой посещаемой стала игра 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» – 57 777 зрителей.

3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал РФС
23720 самая популярная, народная, всеми обожаемая команда набрала в 15 миллионной Москве БХАХАХАХАХА
Как бы чуть больше половины стадиона.
И это при очень приличном маркетинге.
Комментарий скрыт
А че там мясной пердел про обошли краснодар?
Он об этом и говорил. Что они вторые после Зенита. Но намутил там с цифрами, смешав чемпионат и кубок. В РПЛ посещаемость Краснодара выше посещаемости Спартака.
Он говорил про рпл+кубок. В рпл фанаты Спартаке всё ещё бойкотируют матчи из-за фан айди.
Вот утверждают, что самая популярная команда Спартак, чуть ли не 80% населения страны за неё болеют. Когда говорят, почему же такая плохая посещаемость, аргумент типа в Москве много команд. Так в Москве больше половины населения должны болеть за Спартак. Так почему такая посещаемость? Ещё можно учесть, что население Москвы в 3-5 раз больше Санкт-Петербурга, если брать не только официальных жителей.
Так почему самый популярный клуб страны, имеет такую низкую посещаемость???
Что-то здесь не так.
Да чёс это про фануйди - бойкот, я думаю давно тайком сделали и ходят. Ты на трибуны посмотри, там и полотна и флаги, что хочешь сказать это кузьма на трибуны таскает?
Главное, чтобы на финале кубка КБ не забыли, что им надо болеть за Спартак, а то весь сезон только за Краснодар топили. 🤣🤣🤣
а чему здесь удивляться?
Зенит — ЦСКА (2 мая 1959 года): Ленинградский максимум
Этот матч считается абсолютным рекордсменом чемпионатов СССР. Игра проходила на стадионе имени С.М. Кирова в Ленинграде. Уникальность арены заключалась в ее конструкции: трибуны располагались на склонах искусственного кольцевого холма.

Официальная вместимость стадиона составляла 100 000 мест. Однако в тот день интерес к матчу был колоссальным. Контролеры не справлялись с потоком, и болельщики заполнили не только скамейки, но и все бетонные лестницы, проходы и верхнюю кромку холма. По разным оценкам, матч смотрели 110 000 зрителей. Игра завершилась со счетом 1:1, но вошла в историю именно благодаря аудитории. Повторить этот рекорд в рамках чемпионата России пока невозможно из-за меньшей вместимости современных арен.
Зам.гендира Спартака по комерции Соловьёв заявил что они обошли по посещаемости Краснодар, обозвав их моноклубом, ну мол весь город ходит только на Краснодар.
Я после этого отдельно просчитал все матчи и написал что руководитель Спартака лжёт, предоставив цифры.
Ну что, и здесь москвичи меня заминусуют? Это у вас в 13миллионной Москве + 9миллионной области не получается собрать пол стадиона, тогда как у Краснодара даже на Оренбург с Балтикой аншлаги!
им бесполезно что-либо доказывать
А сколько у вас билет стоит ?
Тут все понятно. Судьи заставляют болельщиков Зенита ходить на стадион, а спартаковским - запрещают. Работа ведется в рамках заговора.
Заговор - это кучка питерских холуев которые решили что они самые главные в стране и давайка мы все команды из Питера, которые даже носили имя Спартак переименуют и сделаем чемпионами.
А мне всегда говорили, что популярный клуб иной. Получается врали?)
Популярность не равно посещаемость, логику включай.
Правильно. Популярность должна быть в сердце! Популярность не измеряется билетами, деньгами или медалями! Популярность это, знаете ли, популярность, а не вот это вот всё!
Тут дяденька из менеджмента "Спартака" клялся-божился, что вообще-то именно они на втором месте по посещаемости и обошли "Краснодар":
Наврал, ну да он ведь спартаковец, как без этого?
А вот еще была история. Жила на Лиговском проекте бабушка, всю жизнь, начиная с царского режима, болела за Спартак. А тут ей и говорят - не пойдёшь на Зенит, отнимем пенсию. А бабушка и говорит - "Да хоть расстреливайте". И в самом деле - расстреляли ее из пушки у Петропавловской крепости. Ровно в полдень (((
Вы уверены что московцы поймут прикол? От сектантов чего угодно ждать можно.
знал я эту старушку. И не бабушка это вовсе, а дедушка. И кличка еще у него была - Жженый!
