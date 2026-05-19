Петржела поздравил «Зенит» с чемпионством: «В России буду болеть за них до самой смерти. Они должны быть чемпионами в каждом сезоне – это же самая богатая команда страны»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поздравил сине-бело-голубых с чемпионским титулом.
«Зенит» стал победителем Мир РПЛ в сезоне-2025/26. Команда под руководством Сергея Семака выиграла чемпионат в седьмой раз за последние восемь сезонов.
«Поздравляю «Зенит» с победой в РПЛ! В России буду болеть за него до самой смерти, так что всегда рад таким победам.
По моему мнению, «Зенит» должен быть чемпионом в каждом сезоне. Это же самая богатая команда в России, так что состав у них всегда сильнейший», – сказал Петржела.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
