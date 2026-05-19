«Реал» выплатил «Бенфике» отступные за Моуринью – 3 млн евро (Sky Sport Italia)

«Реал » заплатил «Бенфике» за Жозе Моуринью .

Ранее стало известно, что мадридцы уже в воскресенье или понедельник объявят о возвращении португальца на должность главного тренера.

По сведениям Sky Sport Italia, испанский клуб 18 мая выплатил лиссабонцам отступные за 63-летнего специалиста – 3 миллиона евро. Теперь «Реал» может заключить с Моуринью контракт.