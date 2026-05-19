Павел Погребняк: «Кордоба – игрок сезона. Лучший тренер – Семак, наверное. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи, на них давайте сконцентрируемся»

Погребняк: Кордоба – игрок сезона, лучший тренер – Семак.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего тренера и футболиста Мир РПЛ по итогам сезона-2025/26.

– Кто, по вашему мнению, лучший игрок сезона в РПЛ?

– Джон Кордоба.

– А лучший тренер сезона?

– Надо дождаться кубкового матча.

– А если брать только РПЛ?

– Семак , наверное.

– Могли бы объяснить свой выбор?

– Не хочу. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи. На них давайте сконцентрируемся, – сказал Погребняк.

«Зенит» стал чемпионом, «Краснодар » занял второе место. Джон Кордоба забил 17 голов в 28 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.

