Павел Погребняк: «Кордоба – игрок сезона. Лучший тренер – Семак, наверное. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи, на них давайте сконцентрируемся»
Погребняк: Кордоба – игрок сезона, лучший тренер – Семак.
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего тренера и футболиста Мир РПЛ по итогам сезона-2025/26.
– Кто, по вашему мнению, лучший игрок сезона в РПЛ?
– Джон Кордоба.
– А лучший тренер сезона?
– Надо дождаться кубкового матча.
– А если брать только РПЛ?
– Семак, наверное.
– Могли бы объяснить свой выбор?
– Не хочу. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи. На них давайте сконцентрируемся, – сказал Погребняк.
«Зенит» стал чемпионом, «Краснодар» занял второе место. Джон Кордоба забил 17 голов в 28 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37012 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Последний матч провел в 2021 году,а так и не отдохнул за 5 лет,бедняжка...Человек,измученный РПЛ.
- так и запишем
Он разговаривает во сне.
Можно с этого момента поподробнее?