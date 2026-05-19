Павел Погребняк: «Кордоба – игрок сезона. Лучший тренер – Семак, наверное. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи, на них давайте сконцентрируемся»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего тренера и футболиста Мир РПЛ по итогам сезона-2025/26.

– Кто, по вашему мнению, лучший игрок сезона в РПЛ?

– Джон Кордоба.

– А лучший тренер сезона?

– Надо дождаться кубкового матча.

– А если брать только РПЛ?

Семак, наверное.

– Могли бы объяснить свой выбор?

– Не хочу. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи. На них давайте сконцентрируемся, – сказал Погребняк.

«Зенит» стал чемпионом, «Краснодар» занял второе место. Джон Кордоба забил 17 голов в 28 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Павел Погребняк:"Дайте отдохнуть от РПЛ..."
Последний матч провел в 2021 году,а так и не отдохнул за 5 лет,бедняжка...Человек,измученный РПЛ.
Впереди еврокубки,РПЛ отдыхает...

- так и запишем
Погребняк Паша -без выходных фигашит
Офигенское интервью. Уже на втором вопросе Паша культурно, но откровенно послал "журналиста", но всё равно - новость!)))
Нашли у кого спрашивать😂😂😂
Разбудите Пашу!
Он разговаривает во сне.
> у нас впереди важные еврокубковые матчи

Можно с этого момента поподробнее?
Паша накатил перед интервью что ли? О каких еврокубковых матчах речь и когда это в этом сезоне он успел устать от РПЛ?)))
