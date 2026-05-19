  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: «Никто не имеет права их критиковать – играют молодые воспитанники, особенно в нынешней ситуации это очень важно. Клубу и Галактионову надо аплодировать»
0

Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: «Никто не имеет права их критиковать – играют молодые воспитанники, особенно в нынешней ситуации это очень важно. Клубу и Галактионову надо аплодировать»

Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: никто не имеет права их критиковать.

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил о недопустимости критики в адрес «Локомотива», занявшего третье место по итогам сезона в Мир РПЛ.

«Никто не имеет права критиковать «Локомотив» за непопадание в топ-2 РПЛ. В команде играют молодые воспитанники академии. Особенно в нынешней ситуации это очень важно и актуально.

«Локомотиву» и Галактионову надо поаплодировать за сезон. Таким командам всегда хочется симпатизировать из-за того, что в них играют россияне.

В конкуренции с праймовыми «Краснодаром» и «Зенитом» любому пришлось бы очень тяжело. «Локомотив» идет по правильному вектору и вызывает уважение», – сказал Мамаев.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37012 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoПавел Мамаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Локо среди российских клубов чемпион! Среди остальных третий✊
По сути согласен, по факту - ну НЕ НАДО всех подряд из Локомотива называть "воспитанниками".
Воспитанников, что постоянно играют в старте - Морозов, Батраков, Карпукас, условно - Сильянов (в 18 лет из ЦСКА перешёл).
Да и насчёт "молодых" за последний год ситуация тоже изменилась. Руденко, Бакаев, Комличенко, Пруцев - все от 26 лет и старше. Пионеротрядом взять медали было бы ещё сложнее.
За место, конечно, критиковать не надо. Прыгнули выше головы - это 100%

Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча.

За упорные попытки выпускать Сарвели и тем более Салтыкова…

Но итоговый результат - это максимум, за него критиковать точно нельзя.
ОтветФилипп Митяков
За место, конечно, критиковать не надо. Прыгнули выше головы - это 100% Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча. За упорные попытки выпускать Сарвели и тем более Салтыкова… Но итоговый результат - это максимум, за него критиковать точно нельзя.
>За упорные попытки выпускать Сарвели и тем более Салтыкова…

А кого выпускать на замену из тех, кто есть в наличии?
Салтыков в последнем матче хотя бы попытался изменить ход игры, голевую на Сильянова отдал.

Возможности усиления сильно ограничены спонсором. Даже трансфер Олейникова за сравнительно небольшие деньги гендиректор заблокировал.

>Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча.

Даже если бы выиграли эти 3 матча - не заняли бы 2 место.
ОтветФилипп Митяков
За место, конечно, критиковать не надо. Прыгнули выше головы - это 100% Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча. За упорные попытки выпускать Сарвели и тем более Салтыкова… Но итоговый результат - это максимум, за него критиковать точно нельзя.
Салтыков и сарвели деградировали именно при ммг, поэтому не ему жаловаться на эти замены
Без какого либо негатива и критики к Локо. Все же совсем молодыми их не назвать. Да и на счет воспитанников не нужно преувеличивать, те же спартаковцы аж Митрюшкин, Бакаев, Руденко, Тимофеев по идее тоже. Чертановцы, краснодарцы и другие. Но это не умаляет бронзовых медалей
ОтветPeter Parker
Без какого либо негатива и критики к Локо. Все же совсем молодыми их не назвать. Да и на счет воспитанников не нужно преувеличивать, те же спартаковцы аж Митрюшкин, Бакаев, Руденко, Тимофеев по идее тоже. Чертановцы, краснодарцы и другие. Но это не умаляет бронзовых медалей
+Ненахов воспитанник Динамо.
Ну и несколько легионеров и 1 белорус.
ОтветPeter Parker
Без какого либо негатива и критики к Локо. Все же совсем молодыми их не назвать. Да и на счет воспитанников не нужно преувеличивать, те же спартаковцы аж Митрюшкин, Бакаев, Руденко, Тимофеев по идее тоже. Чертановцы, краснодарцы и другие. Но это не умаляет бронзовых медалей
Тимофеева можно было и не упоминать. Человек практически не выходит на поле.
Этот миф про молодых уже год как неактуален
Тимофеев , бакаев , пруцев , митрюшкин это свои?)
Он не имел ввиду, что Локо играл одними воспитанниками. Но воспитанники играли ключевую роль. Игра команды держалась на Батракове, Карпукасе, Баринове (до зимнего перерыва), Монтесе и Митрюшкине. Из пяти трое воспитанники. Плюс важную роль играл Сильянов, много матчей сыграл Морозов, на замену выходили Годяев, Чевардин и Погостнов. В сравнении с остальными 15 клубами РПЛ это много. Вот это и имел ввиду Мамаев, а все тут такое несут.
Монтес, Ньямси, Фассон, Вера это всё воспитанники?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» объявил об уходе Алабы
10 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
11 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
25 минут назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
37 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
42 минуты назад
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
56 минут назадТесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
59 минут назад
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Жоан Лапорта: «Барса» снова вселяет страх в соперников. У нас отличный тренер, команда действительно нравится людям»
сегодня, 14:47
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
12 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
19 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
58 минут назад
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
сегодня, 13:20
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
сегодня, 12:58
Рекомендуем