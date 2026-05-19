Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: «Никто не имеет права их критиковать – играют молодые воспитанники, особенно в нынешней ситуации это очень важно. Клубу и Галактионову надо аплодировать»

Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: никто не имеет права их критиковать.

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил о недопустимости критики в адрес «Локомотива », занявшего третье место по итогам сезона в Мир РПЛ .

«Никто не имеет права критиковать «Локомотив» за непопадание в топ-2 РПЛ. В команде играют молодые воспитанники академии. Особенно в нынешней ситуации это очень важно и актуально.

«Локомотиву» и Галактионову надо поаплодировать за сезон. Таким командам всегда хочется симпатизировать из-за того, что в них играют россияне.

В конкуренции с праймовыми «Краснодаром » и «Зенитом » любому пришлось бы очень тяжело. «Локомотив» идет по правильному вектору и вызывает уважение», – сказал Мамаев.