Мамаев о 3-м месте «Локомотива»: «Никто не имеет права их критиковать – играют молодые воспитанники, особенно в нынешней ситуации это очень важно. Клубу и Галактионову надо аплодировать»
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил о недопустимости критики в адрес «Локомотива», занявшего третье место по итогам сезона в Мир РПЛ.
«Никто не имеет права критиковать «Локомотив» за непопадание в топ-2 РПЛ. В команде играют молодые воспитанники академии. Особенно в нынешней ситуации это очень важно и актуально.
«Локомотиву» и Галактионову надо поаплодировать за сезон. Таким командам всегда хочется симпатизировать из-за того, что в них играют россияне.
В конкуренции с праймовыми «Краснодаром» и «Зенитом» любому пришлось бы очень тяжело. «Локомотив» идет по правильному вектору и вызывает уважение», – сказал Мамаев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Воспитанников, что постоянно играют в старте - Морозов, Батраков, Карпукас, условно - Сильянов (в 18 лет из ЦСКА перешёл).
Да и насчёт "молодых" за последний год ситуация тоже изменилась. Руденко, Бакаев, Комличенко, Пруцев - все от 26 лет и старше. Пионеротрядом взять медали было бы ещё сложнее.
Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча.
За упорные попытки выпускать Сарвели и тем более Салтыкова…
Но итоговый результат - это максимум, за него критиковать точно нельзя.
А кого выпускать на замену из тех, кто есть в наличии?
Салтыков в последнем матче хотя бы попытался изменить ход игры, голевую на Сильянова отдал.
Возможности усиления сильно ограничены спонсором. Даже трансфер Олейникова за сравнительно небольшие деньги гендиректор заблокировал.
>Критиковать можно за три отданных победы подряд, когда вели с разницей в два мяча.
Даже если бы выиграли эти 3 матча - не заняли бы 2 место.
Ну и несколько легионеров и 1 белорус.