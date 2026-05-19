  • За скрытую съемку футболисток в душевой УЕФА пожизненно отстранил экс-тренера женской команды чешского «Словацко»
УЕФА пожизненно отстранил бывшего тренера женской команды «Словацко» Петра Влаховского, тайно снимавшего футболисток в душевой.

Как сообщает The Athletic, Влаховски был арестован в 2023 году. Установлено, что чешский тренер использовал миниатюрную камеру, спрятанную в его рюкзаке, для скрытой съемки футболисток в душевой и в раздевалке до и после тренировок и матчей. В период с 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 футболисток, самой младшей из которых на тот момент было 17 лет.

Влаховски получил от УЕФА пожизненный запрет заниматься футбольной деятельностью. Руководящий орган европейского футбола также призвал ФИФА распространить отстранение на весь мир и обязать Футбольную ассоциацию Чехии (FACR) отозвать у него тренерскую лицензию.

Отметим, что в 2023 году суд обязал Влаховского выплатить по 20 тысяч чешских крон (940 долларов) в качестве компенсации 13 пострадавшим футболисткам. В мае 2025-го тренер получил год тюрьмы условно и пятилетний запрет на тренерскую деятельность в Чехии, он также был признан виновным в хранении на своем компьютере материалов с детской порнографией.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Чел просто полностью отдавал себя работе,за что и пострадал...
В исполком пришла жалоба: "Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру".
Приехала комиссия, смотрят в окно.
— Ну и что? Ничего не видно!
— А вы на шкаф залезьте!
— Ну, залез, — говорит представитель, — все равно не видно!
— Двигайтесь левее...
— Все равно не видно!
— Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
— Вот видите! А я так целый день!
Так вуайеризм это удовольствие совершенно другого рода) Это как рыбу на рыбалке поймать или как в магазине купить
видимо, шутники в комментариях новость не читали
этот тренер больной ублюдок какой-то
как так вышло, что он даже реальный срок не получил?
зная публику спорца - это совсем не шутники...
Теперь ему дорога только в словацкий "Чешко"
Вот и тренер для Саутгемптона!
хорош)
Год условно мало за такое. Еще и с несовершеннолетними
ещё и за хранение на компе материалов
Думаю что будет продолжение. Сейчас начнутся иски от пострадавших.
какие ваши доказательства?
без фото/видео никто вам не поверит
Это же мем…
Ни стыда, ни совести, ни ссылки на видео...
Это тот же человек, который за Саутгемптон постарался в соседней новости?
Довольно слабое наказание от чешских властей. Да и размер компенсации тоже
А где пруф?)
