За скрытую съемку футболисток в душевой УЕФА пожизненно отстранил экс-тренера женской команды чешского «Словацко»

УЕФА пожизненно отстранил бывшего тренера женской команды «Словацко » Петра Влаховского, тайно снимавшего футболисток в душевой.

Как сообщает The Athletic, Влаховски был арестован в 2023 году. Установлено, что чешский тренер использовал миниатюрную камеру, спрятанную в его рюкзаке, для скрытой съемки футболисток в душевой и в раздевалке до и после тренировок и матчей. В период с 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 футболисток, самой младшей из которых на тот момент было 17 лет.

Влаховски получил от УЕФА пожизненный запрет заниматься футбольной деятельностью. Руководящий орган европейского футбола также призвал ФИФА распространить отстранение на весь мир и обязать Футбольную ассоциацию Чехии (FACR) отозвать у него тренерскую лицензию.

Отметим, что в 2023 году суд обязал Влаховского выплатить по 20 тысяч чешских крон (940 долларов) в качестве компенсации 13 пострадавшим футболисткам. В мае 2025-го тренер получил год тюрьмы условно и пятилетний запрет на тренерскую деятельность в Чехии, он также был признан виновным в хранении на своем компьютере материалов с детской порнографией.