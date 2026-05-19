  • Джака, Кобель, Аканджи, Яшари, Окафор, Закария и Фройлер – в заявке Швейцарии на ЧМ-2026
Стала известна заявка сборной Швейцарии на ЧМ-2026.

Главный тренер Мурат Якин вызвал в состав национальной команды 26 футболистов.

На турнир едут:

вратариГрегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»);

защитникиМануэль АканджиИнтер»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»);

полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йоан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Мишель Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»);

нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Бреэль Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в группе с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Blick
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Почему не взяли Транкильо Барнетту и Эрена Дердийока, кто знает?
ОтветRoman
Почему не взяли Транкильо Барнетту и Эрена Дердийока, кто знает?
Комментарий скрыт
ОтветRoman
Почему не взяли Транкильо Барнетту и Эрена Дердийока, кто знает?
Эти еще ладно, но вот почему не едут Фрей и Якин для меня загадка
Тертый калач, опытная, вышкаленная команда! Думаю выйдут с 1 места, а там для любого соперника будет опаснейшим оппонентом! И на последок: с 2004 года пропустили только ЧЕ12, а с ЧМ14 всегда участники плей-офф! Подтоп сборная, которую всегда недооценивают, по мне сильнее той же хваленой Норвегии
Ответknvb90
Тертый калач, опытная, вышкаленная команда! Думаю выйдут с 1 места, а там для любого соперника будет опаснейшим оппонентом! И на последок: с 2004 года пропустили только ЧЕ12, а с ЧМ14 всегда участники плей-офф! Подтоп сборная, которую всегда недооценивают, по мне сильнее той же хваленой Норвегии
Помню на ЧМ-2010 они в первом матче Испанцев обыграли, но не вышли из группы, в последнем матче сыграли с Гондурасом 0-0, а один спортивный ресурс после матча вышел с заголовком: "Швейцарии настал Гондурас":))
Очень недооценённая сборная, в группе катком должны проходить, а дальше уже как карты лягут...
ОтветАстановский
а где Зоммер?
Он после евро-24 завершил карьеру в сборной
Ждём прорыва Манзамби, классный пацаненок.
Как и всегда в последние годы, очень крепкая сборная. Зоммера и Сеферовича, конечно, не хватает.
Атекаме и Цезигер единственные по кому могут быть вопросы в плане их отсутствия.
шакири за сборную завершил?
В этих странах меньше всего переселенцев с Африки. Да и футбол стал более атлетичным, поэтому даже в топ сборные стали пробиваться темнокожие игроки, особенно у которых европейская футбольная школа.
Шакири где?
Ответrcdgkwhyxj
Шакири где?
Умер
На ЧМ 2030 по 30 игроков будут брать?
