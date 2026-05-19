Джака, Кобель, Аканджи, Яшари, Окафор, Закария и Фройлер – в заявке Швейцарии на ЧМ-2026

Джака вызван в сборную Швейцарии на ЧМ-2026.

Стала известна заявка сборной Швейцарии на ЧМ-2026.

Главный тренер Мурат Якин вызвал в состав национальной команды 26 футболистов.

На турнир едут:

– вратари : Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд »), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян »);

– защитники : Мануэль Аканджи («Интер »), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»);

– полузащитники : Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йоан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Мишель Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»);

– нападающие : Седрик Иттен («Фортуна»), Бреэль Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в группе с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой.