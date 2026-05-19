«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.
Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по данному инциденту.
По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла».
Теперь «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф, а также оштрафован на 4 очка на следующий сезон Чемпионшипе.
Наказание было применено не только из-за шпионажа за тренировками «Мидлсбро» перед полуфиналами плей-офф, но и перед матчами чемпионата с «Оксфордом» в декабре и «Ипсвичем» в апреле.
Утверждается, что «Саутгемптон» лишился минимум 200 миллионов фунтов, которые заработал бы, если бы вернулся в Премьер-лигу.
