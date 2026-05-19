  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
0

«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон

«Саутгемптон» исключен из матча за выход в АПЛ за шпионаж.

«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по данному инциденту.

По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла».

Теперь «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф, а также оштрафован на 4 очка на следующий сезон Чемпионшипе.

Наказание было применено не только из-за шпионажа за тренировками «Мидлсбро» перед полуфиналами плей-офф, но и перед матчами чемпионата с «Оксфордом» в декабре и «Ипсвичем» в апреле.

Утверждается, что «Саутгемптон» лишился минимум 200 миллионов фунтов, которые заработал бы, если бы вернулся в Премьер-лигу.

Шпионский скандал в Англии: претендента на АПЛ выгнали из-за парня за деревом

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37355 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Роб Харриса в X
logoСаутгемптон
logoОксфорд Юнайтед
logoМидлсбро
logoИпсвич
logoпремьер-лига Англия
logoХалл
logoчемпионшип
дисквалификации

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Самое дорогое фото в истории
Ответvodorosl
Самое дорогое фото в истории
Могут выставить на аукцион. Глядишь и отобьют часть! 🤣
Ответvodorosl
Самое дорогое фото в истории
+++++
Ничего святого!
ОтветArtem Averkin
Ничего святого!
Наоборот святые! Отправили шпионить сотрудника клуба. Специально видимо чтобы страдать) Как будто нельзя было послать кого нибудь не работающего официально в клубе)
ОтветArtem Averkin
Ничего святого!
K.D.R.R. ))
Как будто бы слишком строго
ОтветВиктор Войнов
Как будто бы слишком строго
>Наказание было применено не только из-за шпионажа за тренировками «Мидлсбро» перед полуфиналами плей-офф, но и перед матчами чемпионата с «Оксфордом» в декабре и «Ипсвичем» в апреле.
Два раза уже предупреждали идиотов
ОтветВиктор Войнов
Как будто бы слишком строго
нет друг мой, читерство должно наказываться очень строго.. это не просто ошибка, осознанная попытка сжульничить.. 4 очка сняли из-за того что еще 2 раза шпионили по ходу сезона.. менеджмент у команды странный очень
А можно также быстро с Сити решить?
ОтветАнглийский_пациент
А можно также быстро с Сити решить?
Предлагаешь отправить Саутгемптон сразу в Лигу 2 и -20 очков на следующий сезон?)
ОтветАнглийский_пациент
А можно также быстро с Сити решить?
Комментарий скрыт
Ладно Ипсвич, зачем они шпионили за Оксфордом с 22 места?
Ответpr1any
Ладно Ипсвич, зачем они шпионили за Оксфордом с 22 места?
И все равно проиграли)))
Я бы Зенит оштрафовал на 4 очка за такую игру в сезоне
Ответsmoker
Я бы Зенит оштрафовал на 4 очка за такую игру в сезоне
4 слишком мало
А чем футболисты-то провинились?
Ответnikolai2011
А чем футболисты-то провинились?
А в чем граждане РФ провинились?
Ответnikolai2011
А чем футболисты-то провинились?
Ну постоянно снимают очки с клубов, и футболисты обычно не причем
Сезон провели, 46 матчей, усилия стольких людей - всё перечеркнули на ровном месте. И ради чего? Что такого удивительного можно было увидеть на тренировках соперника?
ОтветДен Ден
Сезон провели, 46 матчей, усилия стольких людей - всё перечеркнули на ровном месте. И ради чего? Что такого удивительного можно было увидеть на тренировках соперника?
Тот случай, когда наказание несоразмерно содеянному. Слишком сурово!
Так потерять шанс на АПЛ, просто тупизм со стороны клуба👏
ОтветВова Гаврилов
Так потерять шанс на АПЛ, просто тупизм со стороны клуба👏
Ну шансы точно были бы меньше на победу, не знай они информацию с тренировки
Так кто против Халла играет?
ОтветNoN
Так кто против Халла играет?
Мидлсбро
ОтветNoN
Так кто против Халла играет?
Мидлсбро
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»
15 мая, 14:45
Шпионский скандал в Англии: претендента на АПЛ могут выгнать из-за парня за деревом
14 мая, 18:45
EFL может перенести финал плей-офф Чемпионшипа из-за шпионского скандала с «Саутгемптоном». Заседание комиссии пройдет не позднее 19 мая, финал с «Халлом» запланирован на 23-е
14 мая, 16:17
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
12 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
19 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
34 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
41 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
43 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
1 минуту назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
4 минуты назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
9 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
21 минуту назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
28 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
51 минуту назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
59 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем