  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гави о словах Переса: «В «Реале» всегда стараются умалить наши победы и титулы. Я хотел, чтобы «Барса» победила их дома – так и случилось»
0

Гави о словах Переса: «В «Реале» всегда стараются умалить наши победы и титулы. Я хотел, чтобы «Барса» победила их дома – так и случилось»

Гави: «Реал» всегда старается умалить наши победы.

Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что «Реал» всегда пытался обесценить заслуги каталонского клуба.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес, говоря о деле Негрейры, заявил: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».

«Так будет всегда. Все знают, что в Мадриде всегда стараются умалить наши победы и титулы. Поэтому нам не стоит из-за этого беспокоиться.

Как я уже говорил, это огромное достижение – выиграть два чемпионских титула подряд с таким количеством доморощенных игроков и без большого количества трансферов. Подписаний было очень мало. Другие команды каждый год подписывают много игроков и гордятся этим.

Честно говоря, я хотел победы «Реала» над «Эспаньолом», чтобы мы могли победить их дома при своих болельщиках. Так и случилось. По-моему, это намного лучше», – сказал Гави.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36311 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКласико
logoГави

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо за сезон и за эту победу в чемпионском матче! Это было классно!
ОтветEvgen Vynokurov
Спасибо за сезон и за эту победу в чемпионском матче! Это было классно!
пахан борца с расизмом как никак😎
ла массия хозяин реала
надо победить их ещё минимум 7 из 8 следующих матчей и так каждый раз)
Ответпрощай Роналду
надо победить их ещё минимум 7 из 8 следующих матчей и так каждый раз)
Комментарий скрыт
ОтветКкк_1116498071
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Гави вернулся так, будто и травм никаких не было.
Гений!

И многие его ещё недооценивают.
Такая тактика у Переса, чтобы не поймали на преступных своих делишках, атакуй кого-то, обвиняя в грехах, в которых сам по уши.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Гарсия о словах Переса, что судьи «украли у «Реала» 16-18 очков»: «Любой, кто смотрел Ла Лигу, знает, что это не соответствует действительности»
19 мая, 14:49
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
16 мая, 06:34
Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»
15 мая, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
2 минуты назад
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
31 минуту назад
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
32 минуты назад
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
45 минут назадВидеоСпортс"
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
46 минут назадТесты и игры
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
50 минут назад
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
сегодня, 11:44
Прощальное видео «Ман Сити» и Гвардиолы – с русскими субтитрами на ВидеоСпортсе’‘ 🥹
сегодня, 11:34ВидеоСпортс"
Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года
сегодня, 11:16Видео
Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
14 минут назад
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
18 минут назадФото
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
48 минут назад
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Роман Павлюченко: «Все время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра. Он работяга, умеющий забивать»
сегодня, 08:38
Рекомендуем