Гави о словах Переса: «В «Реале» всегда стараются умалить наши победы и титулы. Я хотел, чтобы «Барса» победила их дома – так и случилось»

Гави: «Реал» всегда старается умалить наши победы.

Полузащитник «Барселоны » Гави заявил, что «Реал» всегда пытался обесценить заслуги каталонского клуба.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес, говоря о деле Негрейры, заявил : «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом ». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».

«Так будет всегда. Все знают, что в Мадриде всегда стараются умалить наши победы и титулы. Поэтому нам не стоит из-за этого беспокоиться.

Как я уже говорил, это огромное достижение – выиграть два чемпионских титула подряд с таким количеством доморощенных игроков и без большого количества трансферов. Подписаний было очень мало. Другие команды каждый год подписывают много игроков и гордятся этим.

Честно говоря, я хотел победы «Реала» над «Эспаньолом», чтобы мы могли победить их дома при своих болельщиках. Так и случилось. По-моему, это намного лучше», – сказал Гави .