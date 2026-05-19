Гави о словах Переса: «В «Реале» всегда стараются умалить наши победы и титулы. Я хотел, чтобы «Барса» победила их дома – так и случилось»
Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что «Реал» всегда пытался обесценить заслуги каталонского клуба.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес, говоря о деле Негрейры, заявил: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».
«Так будет всегда. Все знают, что в Мадриде всегда стараются умалить наши победы и титулы. Поэтому нам не стоит из-за этого беспокоиться.
Как я уже говорил, это огромное достижение – выиграть два чемпионских титула подряд с таким количеством доморощенных игроков и без большого количества трансферов. Подписаний было очень мало. Другие команды каждый год подписывают много игроков и гордятся этим.
Честно говоря, я хотел победы «Реала» над «Эспаньолом», чтобы мы могли победить их дома при своих болельщиках. Так и случилось. По-моему, это намного лучше», – сказал Гави.
Гений!
И многие его ещё недооценивают.