  • Кержаков про брата Михаила и «Зенит»: «Мне обидно, что его не выпустили в последнем матче. Это было бы заслуженно»
Кержаков про брата Михаила и «Зенит»: «Мне обидно, что его не выпустили в последнем матче. Это было бы заслуженно»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил сожаление из-за того, что его брата, голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова, который завершает карьеру, не выпустили на поле в последнем матче сезона.

«Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ в гостях обыграл «Ростов» (1:0) и стал чемпионом.

39-летний Кержаков в последний раз играл за команду на WINLINE Зимнем кубке РПЛ. Голкипер не проводил официальных матчей с мая 2024 года.

«Мне обидно, что его не выпустили на поле в последнем матче. Это было бы заслуженно», – сказал Александр Кержаков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Если бы Зенит укатывал Ростов 4:0, то можно было бы, а так зыбкие 1:0
Про все уважении, чтоб не брат, Михаил запомнился бы простым вторым вратарем в команде. Не более
...Не до этих сантиментов, был риск пропустить, при одном лишнем, поэтому Алип, Дркушич . 😊
А что в нём такого легендарного? Да и результат был важнее.
А что тебя, Саша, не было на чествовании твоего брата, не обидно, нет?
