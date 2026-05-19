Кержаков про брата Михаила и «Зенит»: «Мне обидно, что его не выпустили в последнем матче. Это было бы заслуженно»
Кержакову обидно, что брат Михаил не сыграл за «Зенит» в последнем матче.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил сожаление из-за того, что его брата, голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова, который завершает карьеру, не выпустили на поле в последнем матче сезона.
«Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ в гостях обыграл «Ростов» (1:0) и стал чемпионом.
39-летний Кержаков в последний раз играл за команду на WINLINE Зимнем кубке РПЛ. Голкипер не проводил официальных матчей с мая 2024 года.
«Мне обидно, что его не выпустили на поле в последнем матче. Это было бы заслуженно», – сказал Александр Кержаков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
