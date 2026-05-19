Баринов об отказе фотографироваться с «Локо» после дерби: «Это было бы неуважительно к ЦСКА. Болельщики «Локомотива», которые меня освистывали, были бы не рады»

Баринов об отказе фотографироваться с «Локо»: это было бы неуважительно к ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, почему отказался фотографироваться с футболистами «Локомотива » после дерби в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

– После матча вы о чем-то говорили с Михаилом Галактионовым.

– Просто поздравили друг друга с третьим местом.

– Вас пытались затащить на командное фото «Локо», но вы не поддались. Почему не пошли?

– Это было бы неуважительно к ЦСКА. И меня освистывали локомотивские болельщики – были бы явно этому не рады. Но я отдавал всю душу, всего себя клубу, – сказал Баринов.