«Интеру» интересны Араухо, Вушкович, Мухаремович и Соле. Ачерби и Дармиан уйдут
Араухо может перейти в «Интер».
«Интер» планирует усилить оборону этим летом.
Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что миланцы включили в список потенциальных целей Рональда Араухо («Барселона») и Луку Вушковича («Тоттенхэм», в аренде в «Гамбурге»).
В Италии миланцев больше всего интересуют Тарик Мухаремович («Сассуоло») и Умар Соле («Удинезе»).
Ожидается, что состав чемпионов Италии в качестве свободных агентов покинут Франческо Ачерби и Маттео Дармиан. Первый может уехать в «Аль-Хилаль» к Симоне Индзаги, второй – вернуться в «Торино».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
В отборе и борьбе силён, вверху силён , бежит - нормально.
Все его косяки проявляются именно в системе игры с высокой линией обороны Флика + требования с игрой на мяче
или никак не вьедет
Но скорее всего возьмут Муамеровича и Соле.