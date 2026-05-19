«Интеру» интересны Араухо, Вушкович, Мухаремович и Соле. Ачерби и Дармиан уйдут

Араухо может перейти в «Интер».

«Интер» планирует усилить оборону этим летом.

Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что миланцы включили в список потенциальных целей Рональда АраухоБарселона») и Луку Вушковича («Тоттенхэм», в аренде в «Гамбурге»).

В Италии миланцев больше всего интересуют Тарик Мухаремович («Сассуоло») и Умар Соле («Удинезе»).

Ожидается, что состав чемпионов Италии в качестве свободных агентов покинут Франческо Ачерби и Маттео Дармиан. Первый может уехать в «Аль-Хилаль» к Симоне Индзаги, второй – вернуться в «Торино».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветPeter Sakic
Слухи пошли, что Флик не уверен в Бастони, что он при такой высокой линии будет хорошо играть, сейчас уже альтернативные варианты ищут:)
ОтветMark Anisimov
В Интер он впишется как влитой, это Флику не подходит просто.
В системе игры Интера он может и лучшим оборонительным игроком стать.
В отборе и борьбе силён, вверху силён , бежит - нормально.
Все его косяки проявляются именно в системе игры с высокой линией обороны Флика + требования с игрой на мяче
Ответb_arfa
Для усиления обороны Барсы.
ОтветКирилл
Интер не будет платить за защитника больше 30 млн
Ответ<Inter>
Цена Араухо 10 млн, больше это развод.
Надо брать Соле. Готовый топ защитник
Индзаги наскучило в пустыне, куда Ачерби собрался? Дармиан красиво возвращается доигрывать в Торино после большой успешной карьеры.
Из всего списка нужно брать только Соле, он просто зверь
Араухо вполне себе добротный защитник, это под модель флика он неподходящий,
или никак не вьедет
Соле хороший вариант, остальные не внушают доверия. Особенно Мухоморыча упорно сватают, который ну совсем посредственный деф.
Вушковича надо брать. Он монстр для своих 18-ти лет.
Но скорее всего возьмут Муамеровича и Соле.
«Барсе» предложили 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Вушковича. Он в аренде в «Гамбурге»
9 мая, 02:50
«Барса» рассматривает Ромеро из «Тоттенхэма» как альтернативу Бастони. От защитника «Интера» могут отказаться по финансовым соображениям (Diario Sport)
29 апреля, 18:23
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
12 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
19 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
34 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
41 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
43 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
4 минуты назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
9 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
21 минуту назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
28 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
51 минуту назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
59 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
