«Интеру» интересны Араухо, Вушкович, Мухаремович и Соле. Ачерби и Дармиан уйдут

Араухо может перейти в «Интер».

«Интер » планирует усилить оборону этим летом.

Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что миланцы включили в список потенциальных целей Рональда Араухо («Барселона ») и Луку Вушковича («Тоттенхэм », в аренде в «Гамбурге »).

В Италии миланцев больше всего интересуют Тарик Мухаремович («Сассуоло») и Умар Соле («Удинезе»).

Ожидается, что состав чемпионов Италии в качестве свободных агентов покинут Франческо Ачерби и Маттео Дармиан. Первый может уехать в «Аль-Хилаль» к Симоне Индзаги, второй – вернуться в «Торино».