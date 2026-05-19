«Реал» объявит о назначении Моуринью в воскресенье или понедельник (ESPN)

Стало известно, когда «Реал» объявит о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что 63-летний португалец сменит Альваро Арбелоа в «Мадриде» – клуб выкупит его у «Бенфики» за 3 миллиона евро и подпишет контракт на два года.

По данным ESPN, «Реал» сделает заявление о назначении Моуринью после окончания сезона – в воскресенье или понедельник. Последний тур Ла Лиги пройдет 23-24 мая, «сливочные» в субботу дома сыграют с «Атлетиком».

Утверждается, что президент «Мадрида» Флорентино Перес рассматривал возможность включения в контракт Моуринью пункта, который позволил бы Энрике Рикельме в случае его победы на выборах нового главы клуба отказаться от сотрудничества с португальским тренером и выбрать другого кандидата.

Моуринью уже тренировал «Реал» (2010-2013) и выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Последний трофей тренер брал в сезоне-2021/22 – Лигу конференций во главе «Ромы».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37352 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
Удачи, Жозе!
Йозе, однако)
А Барса с чемпионством
Вот Жозе нифига себе из статуса пенсионера который уехал дотренировывать в Португалию.....хлоп и в Реал Мадриде 😁
На пару лет максимум
Да там контракт на 2 года кажется
Ух будет 🔥
Да ничего не будет, кроме большой неустойки
Уже зимой
При всем уважении к Жозе периода 2000-2016, его нынешнее назначение в Реал - некий апофеоз агонии и абсурдизма управленческих решений руководства клуба. Если не работают осмысленные решения (Алонсо) - давайте попробуем иррациональные. А вдруг. Последние 10 лет у клубов Жозе не было должного качества игры. Даже топовый Жозе не мог (или не хотел) в атакующий позиционный футбол. Едва ли может и теперь. А Реалу это нужно по стилю и ментальности. В общем, осенью или к зиме будет очередной местоблюститель типа Арбелоа.
По какому стилю, по какой ментальности, игра которая приносила Реалу десиму, 3 ЛЧ при Зидане, фундамент той игры, был заложен Жозе и его контратаками, да и при Моуринью был сезон с рекордным количеством голов для Реала.
Так и есть. Так и будет. Величайший в истории клуб скатывается в Санта-Барбару. И всё из-за одного маразматика, который, скажем так, в более молодом возрасте безусловно управлял командой можно сказать почти образцово показательно. Но увы, то время кануло, и Реал ждут тяжёлые времена. А ведь пару сезонов назад все пророчили тяжёлые времена Барсе, а вот оно как вышло по итогу...
Жозе, ждем Вас !
На пресс-конференциях будет жарко.☝️🫵 Маур не Арбелоа,👎 с игроками Реала заигрывать не будет....✊️👊
Надеюсь, этот Рикельме победит на выборах...
Интересно, как быстро Жозе своими традиционными провокациями и интервью выведет из себя Флика)
Каждый день новости про Жозе, хотя его еще даже не назначили. Что же будет после назначения!
Надо просто поставить на место некоторых футболистов . За 3млн это лучший ход
