«Реал» объявит о назначении Моуринью в воскресенье или понедельник (ESPN)

Стало известно, когда «Реал» объявит о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что 63-летний португалец сменит Альваро Арбелоа в «Мадриде » – клуб выкупит его у «Бенфики» за 3 миллиона евро и подпишет контракт на два года.

По данным ESPN, «Реал» сделает заявление о назначении Моуринью после окончания сезона – в воскресенье или понедельник. Последний тур Ла Лиги пройдет 23-24 мая, «сливочные» в субботу дома сыграют с «Атлетиком».

Утверждается, что президент «Мадрида» Флорентино Перес рассматривал возможность включения в контракт Моуринью пункта, который позволил бы Энрике Рикельме в случае его победы на выборах нового главы клуба отказаться от сотрудничества с португальским тренером и выбрать другого кандидата.

Моуринью уже тренировал «Реал» (2010-2013) и выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Последний трофей тренер брал в сезоне-2021/22 – Лигу конференций во главе «Ромы».