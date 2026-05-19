«МЮ» мечтал назначить Энрике летом и в начале года выяснял, возможно ли это. Тренер остается в «ПСЖ» и скоро продлит контракт

Луис Энрике не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

В «Манчестер Юнайтед » надеялись договориться с Луисом Энрике .

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что некоторые «важные люди» в клубе «тайно мечтали» о назначении испанца. В январе-феврале представители «МЮ» пытались выяснить, есть ли шанс договориться о переходе тренера «ПСЖ » к ним этим летом. Это оказалось невозможно.

Энрике сейчас близок к продлению контракта с парижской командой. Соглашение должно быть оформлено после финала Лиги чемпионов, считает Романо.