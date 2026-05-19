  • «МЮ» мечтал назначить Энрике летом и в начале года выяснял, возможно ли это. Тренер остается в «ПСЖ» и скоро продлит контракт
Луис Энрике не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

В «Манчестер Юнайтед» надеялись договориться с Луисом Энрике.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что некоторые «важные люди» в клубе «тайно мечтали» о назначении испанца. В январе-феврале представители «МЮ» пытались выяснить, есть ли шанс договориться о переходе тренера «ПСЖ» к ним этим летом. Это оказалось невозможно.

Энрике сейчас близок к продлению контракта с парижской командой. Соглашение должно быть оформлено после финала Лиги чемпионов, считает Романо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
Нужно сильно постараться, чтобы найти хоть одну причину, поменять ПСЖ на Мю в их нынешнем статусе
Михо
Онана, Угарте, Далот - разве это того не стоит?
Gavin Harris
Комментарий скрыт
Напишу оригинальный комментарий, который до этого никто не писал: А я в начале лета мечтал о Марго Робби
tequilagwap
Ну так ты выяснил, возможно ли это?)
Winterburn
зависит от того, возглавит ли Энрике МЮ
Какой же "сложный" выбор был у Энрике 😀
Энрике для ПСЖ это сейчас, как Пеп для МанСити или Клопп для Ливерпуля. Но только где-то на середине пути. Зачем им с клубом расставаться?
Мечтать не вредно.
Смешной мюмю))
che kaif
смешные люди которые коверкают имена фамилии и название клубов
Lavinka
Да это местный дурачок, таких только пожалеть ))
Прямо как Спартак о Фалькао.
очень актуальная информация, спасибо Романо и Спортцу
Не не не, Энрике совсем не трогать, пускай феерит с ПСЖ, а вот когда начнётся спад, то можно позвать в МЮ
В Барсу уйдет через 2-3 сезона
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
11 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
18 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
33 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
40 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
42 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
3 минуты назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
8 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
20 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
27 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
50 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
58 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
