«МЮ» мечтал назначить Энрике летом и в начале года выяснял, возможно ли это. Тренер остается в «ПСЖ» и скоро продлит контракт
Луис Энрике не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
В «Манчестер Юнайтед» надеялись договориться с Луисом Энрике.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что некоторые «важные люди» в клубе «тайно мечтали» о назначении испанца. В январе-феврале представители «МЮ» пытались выяснить, есть ли шанс договориться о переходе тренера «ПСЖ» к ним этим летом. Это оказалось невозможно.
Энрике сейчас близок к продлению контракта с парижской командой. Соглашение должно быть оформлено после финала Лиги чемпионов, считает Романо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
