  • Самир Насри: «На месте Аклиуша или Шерки я бы задумался, выбрать Францию или Алжир. У игроков с двойным гражданством, кроме Зидана, всегда были сложные отношения со сборной»
Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри призвал футболистов с алжирскими корнями задуматься при выборе спортивного гражданства.

«Как только вы узнаете свою страну и найдете свои корни, все изменится. Ваши отношения со своей страной уже не будут такими, как прежде. Если бы мне завтра предложили тренировать сборную Алжира, я бы побежал.

Если меня попросят дать совет игроку, я могу сказать: «Посмотри на нас. Возможно, здесь, [во Франции], нас не оценили по достоинству. Возможно, если вы отправитесь на землю своих предков, вас будут там уважать».

Кроме Зидана, у игроков с двойным гражданством всегда довольно сложные отношения со сборной Франции. Наш опыт может помочь новичкам. На месте Аклиуша или Шерки я бы задался вопросом, выбрать Францию или Алжир», – сказал Насри в подкасте K-mel Alliance Ethnik.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Может потому что поведение дало не совсем нормальное?
Бензема сам виноват был, например.
Бен Арфа аналогично
Бен Сегир не уровня основы
Бен Ладен вообще террорист
ОтветДядя ТУРА
да и Бенджамин Баттон не внушает доверия
Красиво отблагодарил Францию за то, что приютили его предков, дали все блага цивилизации, возможность тренироваться в лучших академиях мира и стать профессиональным футболистом :) При этом является резидентом ОАЭ и не платит налоги во Франции, которые в том числе шли на подготовку Шерки, Аклиуша и таких как Насри. Еще и призывает играть за Алжир, хотя сам там не живет :)) Просто позорище :))
А на кой черт им Алжир?
То есть предлагает отказаться от шансы выиграть кубок мира? От одного из самых талантливых поколений в истории Франции?
Двойная лояльность ещё и других пытается учить. Лицемерная позиция
Еще раз убеждаюсь в правоте Дешама,когда тот перестал вызывать этого мальчика в сборную
Дикарям, конечно, не будут рады. А если футболист ведет себя достойно, его будут любить независимо от корней. Доказано Зиданом
Не проецируй свое омерзительное поведение на других.В сборной Франции полно футболистов с двойным гражданством,но ни с кем проблем не было,а если и были,то по вине самих футболистов.Таких,как Насри
