Самир Насри: «На месте Аклиуша или Шерки я бы задумался, выбрать Францию или Алжир. У игроков с двойным гражданством, кроме Зидана, всегда были сложные отношения со сборной»

Самир Насри: в сборной Франции не ценят игроков с двойным гражданством.

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри призвал футболистов с алжирскими корнями задуматься при выборе спортивного гражданства.

«Как только вы узнаете свою страну и найдете свои корни, все изменится. Ваши отношения со своей страной уже не будут такими, как прежде. Если бы мне завтра предложили тренировать сборную Алжира , я бы побежал.

Если меня попросят дать совет игроку, я могу сказать: «Посмотри на нас. Возможно, здесь, [во Франции], нас не оценили по достоинству. Возможно, если вы отправитесь на землю своих предков, вас будут там уважать».

Кроме Зидана, у игроков с двойным гражданством всегда довольно сложные отношения со сборной Франции. Наш опыт может помочь новичкам. На месте Аклиуша или Шерки я бы задался вопросом, выбрать Францию или Алжир», – сказал Насри в подкасте K-mel Alliance Ethnik.